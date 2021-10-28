Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❌ ДТП с мажором в Харькове 🚫 Жесткий карантин 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей

Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Виннице полицейские купили фальшивые COVID-сертификаты: подробности

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
28 октября, 14:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В результате невакцинированные люди получали настоящие сертификаты, которые отображались в "Дії"
В Виннице накрыли очередную схему подделки ковид-вакцин.
В Виннице накрыли очередную схему подделки ковид-вакцин. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Виннице полиция разоблачила банду, которая торговала поддельными документами о вакцинации. Во главе схемы стоял местный предприниматель.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Реклама

Фиктивные сертификаты о вакцинации выдавали с внесением информации в электронную систему здравоохранения.

Сертификаты отображались в "Дії"

Рекламу распространяли в закрытых группах популярных мессенджеров, где было около трех тысяч человек. В преступной деятельности ему помогали медицинские работники, которым он предоставлял клиентов.

Один документ о вакцинации стоял 250 евро. В результате невакцинированные граждане получали электронные Covid-сертификаты, которые отображались в приложении "Дія".

Реклама

Полицейские сами купили такие сертификаты

Правда это пришлось сделать, чтобы задокументировать преступную деятельность злоумышленников.

27 октября во время проведения обысков по месту работы семейного врача в городе Хмельницком и предпринимателя в городе Виннице изъяли:

  • компьютеры,
  • банковские карточки,
  • мобильные телефоны,
  • другие вещественные доказательства

Наказание

В настоящее время при процессуальном руководстве окружной прокуратуры следствие готовит материалы для объявления злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Реклама

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Переводим часы без стресса
Как перейти на новое время и не пострадать
Что советуют психологи
Пора переводить часы
До перевода часов осталось
Украина переходит на зимнее время
Куда крутить стрелки?
Дневник независимости 🇺🇦

28 октября 1991. Между Украиной и республикой Узбекистан в Ташкенте подписан договор об основах международных отношений

Погрузиться в тот день
Опрос
Короновирус за неделю

150 204

заболело за неделю в Украине

+44%

Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.37

Российский рубль (₽)

0.3762

Евро (€)

30.64

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять