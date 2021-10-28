Новый антирекорд и нехватка кислорода в больницах: что происходит с COVID-19 в Украине

В Украине коронавирус бьет рекорды, а в городах не хватает кислорода для COVID-больных. Но полный локдаун в стране вводить не планируют, так как на данный момент экономика набирает обороты.
Подробнее о ситуации с COVID-19 – читайте далее в материале "Сегодня".
Статистика с COVID-19 в Украине сегодня
За прошлые сутки, 27 октября, в Украине зафиксировали 26 071 новый случай COVID-19. Это на 3497 случаев больше, чем сутками ранее.
Всего инфекцию подтвердили у 2 851 804 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 576 жителей Украины (всего – 66 204). Вылечить удалось 2 411 711 инфицированных (10 006 – за последние сутки).
Ситуация с коронавирусом в городах
В Одессе ковидных пациентов экстренно перевозят из одной больницы в другую. А все из-за того, что закончился кислород, без которого тяжелые больные могут умереть. Пациентов перевозили вплоть до 4 утра. Привлекли скорые и чуть ли не весь медперсонал больницы.
А в реанимации киевской больницы заканчиваются места для COVID-пациентов. Там занято почти 90% мест. Среди больных и вакцинированные.
В столице уже три дня подряд превышают показатели по распространению коронавируса. Таким образом, город оказалась на грани попадания в красную зону карантина.
Кто входит в красную зону адаптивного карантина?
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Одесская,
- Сумская,
- Херсонская,
- Ровенская,
- Николаевская.
Кто входит в оранжевую зону адаптивного карантина?
- Волынская область,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Львовская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская,
- Полтавская.
Кто входит в желтую зону адаптивного карантина?
- Кировоградская,
- Закарпатская,
- Винницкая.
Что запрещено в красной зоне:
- работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов навынос;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.;
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
Новые ограничения
С 21 октября в Украине действуют новые правила перевозок. Они коснутся железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта между областями. Все межобластные перевозки разрешены при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.
С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из следующих документов:
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;
- международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной;
- отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.
Локдауна не будет
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине не хотят вводить локдаун, поскольку наша экономика набирает обороты, а локдаун негативно влияет на экономическое развитие.
Вакцинация в Украине
Всего в стране от COVID-19 получили прививки 9 576 177 человек. Об этом сообщает МОЗ.
В Ровенской области организовали центр вакцинации против коронавируса в кафе. Полиция составила административный протокол на владелицу заведения.
Кафе обвинили в нарушении правил карантина. Владелица утверждает, что открыла для медиков только холл. В то время как в полиции говорят, что кафе работало полноценно. К слову, Ровенская область в данный момент находится в красной зоне.
Ранее мы писали:
- В Одессе вакцинировали от коронавирусной болезни половину жителей города.
- В Мариуполе не допустили к работе персонал трамвайного депо, а именно невакцинированных сотрудников.