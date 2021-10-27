В Ровенской области полиция "накрыла" центр вакцинации в кафе. Законно ли это?

В полиции утверждают, что людей должны были вакцинировать на улице, согласно карантинным правилам

В Ровненской области полиция против организации центра вакцинации в кафе. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ровенской области организовали центр вакцинации против коронавируса в кафе. Полиция составила административный протокол на владелицу заведения.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Кафе обвинили в нарушении правил карантина. Владелица утверждает, что открыла для медиков только холл. В то время как в полиции говорят, что кафе работало полноценно. К слову, Ровенская область в данный момент в красной зоне.

Зачем кафе центр вакцинации

По словам владелицы, мобильный пункт прививки открыли в кафе, чтобы прививать свой персонал и работников ближних заведений. Именно об этом договорилась с медиками.

"Мы взяли разрешение в сельсовете. Подъехали две медсестры, шофер, машина. Люди по одному подходили, очереди не было. Где-то двадцать человек вакцинировались. И уже когда медицинские работники собрали свои вещи, зашел работник полиции, говорит: вы нарушаете", – рассказала Валентина Бук.

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Полиция обвинила кафе в нарушении карантина. Владелец же говорит, что кассовый аппарат не был включен. К тому же, это зафиксировали камеры.

"Никто не заходил, не выходил. Никакую деятельность не осуществляли, так как пишется в протоколе", – говорит предпринимательница.

Что говорят медики

Главный врач Гощанского центра первичной медико-санитарной помощи Татьяна Полищук рассказала, что медики работали в заведении два часа. По ее словам, бригада ездит, где собирается немного людей. А владелица кафе накануне в соцсетях объявила о том, что там организуют вакцинацию для местных.

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"Люди просят нас приехать и мы соглашаемся, потому что необходимо прекратить эту ситуацию. У нас завал, людей много, места не хватает. Я же на улице не стану делать" , – комментирует медик.

Полиция полиции

Полиция сообщила, что зафиксировала в кафе нарушение правил по карантину людей. Правоохранители утверждают, что вакцинацию должны были проводить на улице, а они попросились в кафе.

"И работники кафе в данный день тоже вакцинировались. Однако сертификатов на момент проверки у них не было и они продолжали работать. Группа провакцинировала и уехала, а работники кафе продолжали свою работу в обычном режиме" , – отметила пресс-секретарь Нацполиции области Мария Юстицкая.

По закону, за нарушение карантина предприниматель может быть оштрафован. Сумма штрафа, предусмотренная в админкодексе, составляет от 17 до 34 тысяч гривен. Решение по материалам полиции будет принимать суд.

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