Кулеба негайно скликає Радбез ООН для реалізації Будапештського меморандуму

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба направив звернення державам – членам РБ ООН щодо виконання гарантій Будапештського меморандуму.

Україна може поставити під сумнів Будапештський меморандум

Президент України Володимир Зеленський 19 лютого під час Мюнхенської конференції з безпеки закликав гарантів Будапештського меморандуму зібратися та вирішити питання запобігання російської агресії проти України. Інакше Зеленський припустив, що Україна поставить під сумнів Будапештський меморандум, який декларує її без'ядерний статус.

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"Якщо цього не відбудеться або за результатами не буде гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і всі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів", – сказав Зеленський.

15 лютого три перші президенти України закликали країни, що підписали Меморандум, надати Києву прописані в документі гарантії на тлі повідомлень про напад, що готує Росія.

На початку лютого в інтерв'ю виданню Axios Зеленський сказав, що відмова Києва від ядерної зброї у 1994 році була помилкою.

У Кремлі стривожені

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на засіданні Радбезу РФ заявив, що серйозно ставиться до можливості повернення Україні ядерного статусу.

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