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У Міноборони РФ злякалися ядерного потенціалу України – заява Шойгу

Павло Заяць Павло Заяць
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21 лютого, 16:45
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Сергій Шойгу прокоментував слова Володимира Зеленського
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на засіданні Радбезу РФ заявив, що серйозно ставиться до можливості повернення Україні ядерного статусу.

"Хотів би звернути увагу членів Ради безпеки на заяву Зеленського про те, що вони припускають і хотіли б повернути собі статус ядерної країни", – заявив глава Міноборони Росії.

За його словами, "це вкрай небезпечно через кілька причин".

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"За довгі роки СРСР в Україні були створені можливості щодо створення ядерної зброї та носіїв для неї. Там є фахівці, які мають можливості більші, ніж в Ірану та Північної Кореї, про яких говорять на всіх рівнях та роблять зусилля, щоб ці країни були денуклеаризовані", – сказав Шойгу.

За словами міністра оборони РФ, "до цього додаються націоналістичні підрозділи, батальйони, які по всій Україні, і багато в чому вони керують ситуацією у тих чи інших містах та областях України".

Україна може поставити під сумнів Будапештський меморандум

Президент України Володимир Зеленський 19 лютого під час Мюнхенській конференції з безпеки закликав гарантів Будапештського меморандуму зібратися та вирішити питання з російською агресією проти України. Інакше Зеленський не виключив, що Україна поставить під сумнів Будапештський меморандум, який декларує її без'ядерний статус.

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"Якщо цього не відбудеться або за результатами не буде гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює, і всі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів", – сказав Зеленський.

15 лютого три перші президенти України закликали країни-підписанти Меморандуму надати Києву прописані в документі гарантії на тлі повідомлень про напад Росії, що готується.

На початку лютого в інтерв'ю виданню Axios Зеленський сказав, що відмова Києва від ядерної зброї у 1994 році була помилкою.

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