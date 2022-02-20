Україна стане як Іран? Піскун і Карасьов — про слова Зеленського

Заяву президента про Будапештський меморандум розкритикували

Святослав Піскун, Вадим Карасьов / Фото: Україна 24, Facebook, Колаж: Сьогодні

Заява президента України Володимира Зеленського з приводу Будапештського меморандуму, зроблена на Мюнхенській конференції з безпеки, є небезпечною для України — про це заявив колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун в ефірі телеканалу Україна 24.

"Я не розумію, що це означає. Ми починаємо створювати атомну бомбу в Україні, у центрі Європи, на якомусь заводі? Все, отримаємо санкції. Ми перетворюємося на Іран чи що ми робимо? Так не можна говорити, на нас же дивиться весь світ. Я нічого не хочу сказати президентові, а хочу сказати тому, що надихає його на такі думки. Не можна відмовлятися від тих світових досягнень, хоча б ефемерних, але вони є. Хоча б є про що говорити. Якщо у нас не буде Будапештського меморандуму, то не буде про що говорити. Тоді постане питання кордонів 1947 року. Якщо не буде Будапештського меморандуму, Росія поставить питання про кордони, Угорщина почне ставити питання. Так не можна", — заявив він.

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Піскун розповів, як, на його думку, слід вирішувати це питання.

"Будапештський меморандум на папері десь є. Ми хоча б говоримо про нього. Я б в іншій площині це сказав. Треба зібрати Будапештську конференцію. Не меморандум відхилити, а зібрати конференцію у ширшому вигляді. Запросити Китай, Туреччину, ще когось. І сісти виробити новий статут співіснування держав у світі", — сказав він.

"Дипломатична катастрофа"

Своєю чергою політолог Вадим Карасьов вважає, що перед такими заявами треба прораховувати наперед усі наслідки.

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"Я дивлюся на це як на дипломатичну катастрофу. Ось ефектно начебто все зроблено. Так, оплески зараз по соцмережах. Але давайте дивитися реально, ми ж європейська країна. Що ми хочемо, щоб у центрі Європи нам дозволили створювати ядерний цикл? Це несерйозно, по-дитячому і безперспективно. Припустимо, ми виходимо з Будапешта. І що далі? Ви думали, ви прорахували на два кроки вперед? Ні. Ось запросили Туреччину, Німеччину. А вони прийдуть? Не прийдуть. Яка конференція? Є тільки два варіанти. Один — якщо домовиться Росія зі США по Україні, і Росія на інше не піде. І другий варіант — Мінські угоди виконати. Може, ще "нормандський формат" підтягнуть як другорядний. А з Будапешту — куди ми підемо?" — сказав він.

Що з Будапештським меморандумом

19 лютого під час Мюнхенській конференції з безпеки та президент України Володимир Зеленський закликав гарантів Будапештського меморандуму зібратися та вирішити питання з зазіханням Москви на територіальну цілісність нашої країни. Він попередив, що Україна намагається переговорити з підписантами меморандуму вчетверте та востаннє.

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"Якщо цього не станеться або за результатами не буде гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює, і всі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів", — сказав Зеленський.

15 лютого три перші президенти України закликали країни-підписанти Меморандуму надати Києву прописані в документі гарантії на тлі повідомлень про напад Росії, що готується.

На початку лютого в інтерв'ю виданню Axios Зеленський сказав, що відмова Києва від ядерної зброї у 1994 році була помилкою.

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