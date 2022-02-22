Кулеба пояснив плани розірвати відносини з РФ

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав розрив дипломатичних відносин з Росією таким, що відповідає інтересам держави.

"Сьогодні вночі я підписав подання на президента України з пропозицією розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією", – повідомив він на брифінгу 22 лютого.

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Кулеба заявив, що цей крок потрібно було зробити давно:

"Розривати відносини з РФ потрібно було ще в 2014 році. На жаль, тоді таке рішення не було ухвалене. Але зараз ми проаналізували всі можливі наслідки і дійшли висновку, що таке рішення є своєчасним, продуманим та відповідає інтересам України. Це станеться, як тільки президент ухвалить відповідне рішення. Далі ми вийдемо з офіційною позицією, і це буде означати розрив дипломатичних відносин".

Україна відкликала тимчасового повіреного з Росії

Як повідомив міністр, уже зараз "тимчасовий повірений України в РФ – тому що ми не маємо там посла з 2014 року – перебуває в дорозі в Україну".

"Це чіткий політичний сигнал, не просто так ми його відкликали у відрядження. Це в дипломатії є надзвичайно чітким та жорстким сигналом про те, що відносини між двома країнами опустилися нижче за дно", – уточнив він.

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежними так звані "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "таким, що давно назрів". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

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Після підписання указу розпочалося введення російських військ в ОРДЛО. На Донбасі люди помітили вночі колони військової техніки.

Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Відповідно до рішення американського лідера, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік. Крім того, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в "ЛДНР".