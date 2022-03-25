Лідери країн ЄС провели саміт щодо України: що вирішили

Єврорада оприлюднила висновки за підсумками саміту щодо України / Фото: Колаж: Сьогодні
Глави країн Європейського Союзу провели саміт щодо України. У ЄС висловили підтримку Версальської декларації та визнали європейський вибір України відповідно до положень Угоди про асоціацію.
Про це йдеться у висновках саміту ЄС, розміщених на сайті Європейської ради.
"Європейська рада знову пропонує Комісії надати свою думку згідно з відповідними положеннями договорів", – зазначили там.
У ЄС додали, що й надалі надаватимуть Україні, яка більше місяця протистоїть вторгненню РФ, політичну, фінансову та гуманітарну допомогу.
Санкції проти РФ
Крім того, там нагадали, що запровадили потужні санкції проти Росії з метою позбавити її ресурсів для подальшої агресії проти нашої країни, а також закликали інші країни до них приєднатися.
"Будь-які спроби обійти санкції або допомогти Росії іншими способами мають припинятися", – повідомили у Єврораді.
Допомога біженцям
Також у ЄС запропонували Єврокомісії вжити необхідні ініціативи, щоб прийняти українських біженців та закликали уряди всіх країн-членів активізувати зусилля, щоб підтримати найуразливіші сфери населення та припинити будь-які спроби торгівлі людьми.
Підтримка України
Євросоюз готовий надавати посильну підтримку Україні для задоволення її поточних потреб та відновлення її після завершення війни. З цією метою буде створено відповідний трастовий фонд.
Європейські перспективи
- Нагадаємо, 1 березня Європарламент прийняв заявку України на вступ до Євросоюзу. Стартувала спеціальна процедура вступу.
- Трохи раніше президент України Володимир Зеленський на фоні вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою.
- 28 лютого глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї і будуть прийняті до ЄС.
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