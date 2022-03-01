Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🚨 Руйнування Харкова
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Нам треба стояти поруч: Європарламент прийняв заявку України на вступ до ЄС

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 березня, 14:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Європа ухвалила доленосне рішення для України
Украина на пусти в ЕС
Украина на пусти в ЕС / Фото: Колаж: Сьогодні

Європарламент ухвалив заявку України на вступ до Євросоюзу. Розпочато спеціальну процедуру вступу. Про це повідомили в офіційному Телеграм-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

"Історичний день! Зараз у Європарламенті розглядають надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Чекаємо на справедливе рішення", – йдеться у повідомленні.

Прийняттю заявки України на вступ до Євросоюзу передував виступ президента України Володимира Зеленського у Європарламенті.

Реклама

"Заявка України на вступ – "легітимна, і ми маємо розглянути її серйозно в ці важкі часи". "Ми маємо заангажувати Єврокомісію, щоб виробити рішення", – сказав він.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи перед Європарламентом по відеозв'язку, сказав, що зараз Україна бореться за виживання, – і це головна мотивація, – але й за те, щоб бути рівноправними членами Європи.

"З нами ЄС точно буде міцнішим. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, що ми, як мінімум, такі ж, як і ви. Доведіть, що ви з нами", – сказав він.

Україна та ЄС

Президент України Володимир Зеленський на фоні вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою.

"Ми звертаємось до Євросоюзу про невідкладне приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами, але наша мрія – бути разом з усіма європейцями та, головне, бути на рівних", – заявив він.

Прийняття України до Європейського Союзу поки що не стоїть на порядку денному, хоча країна має європейську перспективу, заявив 28 лютого віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель. Проте зазначимо, що це він сказав до того, як Україна направила заявку на членство.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день шостий. Штурм Херсона, ракетні атаки по Харкову та Києву, список жертв Путіна зростає. Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Історії звитяг
1 березня. "Привид Києва". Київський військовий пілот-ас уже став символом та легендою українсько-російської війни. За перші 5 днів він збив 16 літаків ворога...
Слава Україні!
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти