Локдаун близько? Перші випадки "Омікрону" знайшли ще в одній області

"Омікрон" зафіксували у Харківській області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Новий штам коронавірусу "Омікрон" зафіксували у Харківській області. "Омікрон" виявили у 40% досліджених зразків.

Про це пише KharkivToday.

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Директор облдепартаменту здоров'я Максим Хаустов повідомив, що 14 січня направили 30 проб до Києва. Приблизно 40% із них – це штам "Омікрон".

Новий локдаун

"Ми стоїмо на початку нової хвилі коронавірусу зі штамом "Омікрон", – сказав Хаустов.

За словами чиновника, сьогодні зайнято 25% ліжок у лікарнях першої хвилі. З підтвердженням нового штаму коронавірусу в Харківській області розпочали підготовку медиків.

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"З сьогоднішнього дня... починаються заняття для первинної, вторинної та третинної ланки з особливостями надання допомоги хворим з коронавірусом з новими штамами. Вони будуть приблизно тиждень продовжуватися, після цього буде ще окреме навчання з постковідними станами", – додав Хаустов.

"Омікрон" в Україні

Станом на 10 січня в Одесі зафіксували перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу "Омікрон". Хворому зробили ПЛР-тест у приватній лабораторії.

зафіксували перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу "Омікрон". Хворому зробили ПЛР-тест у приватній лабораторії. Ще з одного випадку підтвердили у Дніпрі та Львові. Троє пацієнтів із підтвердженими діагнозами повернулися з-за кордону. Вони перебували у Німеччині, Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Троє пацієнтів із підтвердженими діагнозами повернулися з-за кордону. Вони перебували у Німеччині, Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах. Також у Житомирі та Бердичеві зафіксували два випадки інфікування штамом коронавірусу "Омікрон".

зафіксували два випадки інфікування штамом коронавірусу "Омікрон". У Києві також зафіксовано випадки захворювання, збудником якого є штам коронавірусу "Омікрон".

Що відомо про симптоми "Омікрону"?

Як розповів головний санлікар Ігор Кузін, захворювання "Омікроном" проходить легше, ніж інфікування "Дельтою". При цьому симптоми нового штаму трохи відрізняються від інших.

Так, передусім поширене чхання – близько 75% людей скаржаться цей симптом. Також є загальна втома, головний біль, а температуру фіксують лише у чверті випадків.

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"Втрата смаку та здатності розрізняти запахи – це лише 19% випадків. Тобто більше схоже на перебіг ГРВІ", – зазначив Кузін.

Він додав, що штам "Омікрон" часто маскується під ГРВІ. Тому слід йти до лікаря та робити тест.

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