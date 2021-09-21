Локдауну бути? В Україні майже всі області перевищили рівень COVID-захворюваності

Коронавірус поширюється Україною / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні станом на 21 вересня рівень захворюваності на COVID-19 перевищений в 22 областях та в столиці.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
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У файлі зазначено, що норма показника рівня захворюваності становить 75 на 100 тисяч жителів. Однак поріг не перевищено лише в Закарпатській та Кіровоградській областях.
Де найскладніша ситуація:
- Чернівецькій області – 338 на 100 тисяч осіб;
- Луганській – 331;
- Тернопільській – 221;
- Одеській – 162;
- Києві – 157.
Також в 13 областях вже перевищили допустимий показник госпіталізацій:
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Житомирській;
- Запорізькій;
- Київській;
- Луганській;
- Львівській;
- Миколаївській;
- Рівненській;
- Сумській;
- Харківській;
- Херсонській;
- Черкаській.
Ситуація в Україні
Усі області України станом на 14 вересня перебували в "зеленій зоні" адаптивного карантину. Однак уже в шести регіонах країни епідеміологічні показники не в межах норми.
Кабмін 13 вересня прийняв зміни до постанови № 1236 з новими карантинними правилами і введенням електронних COVID-сертифікатів для вакцинованих людей.
Оскільки Київ є лідером із зараження коронавірусом, столицю розбурхують чутки стосовно переходу до "жовтої зони" карантину.