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Як працюватимуть школи України після посилення карантину

Валентина Мартинюк Валентина Мартинюк Випусковий редактор Сьогодні
16 вересня, 15:59
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Зміни наберуть сили з 20 вересня, якщо в Україні введуть жовту або червону зони.

У зв'язку зі змінами до постанови Кабінету Міністрів про запобігання коронавирусу, в Міністерстві освіти розповіли, як будуть працювати навчальні заклади, щоб запобігти поширенню COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство освіти.

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Зміни наберуть сили з 20 вересня, якщо в Україні введуть жовту або червону зони.

У жовтій зоні діти зможуть відвідувати навчальні заклади, якщо у 80% працівників будуть сертифікати про вакцинації.

Сертифікат може підтверджувати:

  • вакцинацію від COVID-19 однієї дозою вакцини (жовті сертифікати);
  • повну вакцинацію від COVID-19 (зелені сертифікати);
  • негативний тест ПЛР;
  • одужання від коронавируса.

У червоній зоні сертифікат про вакцинацію повинен бути у 100 відсотків працівників. Він підтверджує також повну вакцинацію, негативний ПЛР і одужання від коронавируса.

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COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однієї дозою вакцини (жовті сертифікати) буде діяти 120 днів з дати введення дози, дві дози (зелений сертифікат) – 365 днів. COVID-сертифікат, що підтверджує негативний результат ПЛР, буде діяти 72 години. Сертифіката про одужання від COVID-19 – 180 днів.

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