Как будут работать школы Украины после усиления карантина

В желтой зоне дети смогут посещать учебные заведения, если у 80% работников будут сертификаты о вакцинации.

Какие будут изменения для украинских школ / Фото: Коллаж: Сегодня

В связи с изменениями в постанове Кабинета Министров про предотвращение коронавируса, в Министерстве образования рассказали, как будут работать учебные заведения, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Об этом сообщает Министерство образования.

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Изменения будут действовать с 20 сентября, если в Украине введут желтую или красную зоны.

В желтой зоне дети смогут посещать учебные заведения, если у 80% работников будут сертификаты о вакцинации.

Сертификат может подтверждать:

вакцинацию от COVID-19 одной дозой вакцины (желтые сертификаты);

полную вакцинацию от COVID-19 (зеленые сертификаты);

отрицательный тест ПЦР;

выздоровление от коронавируса.

В красной зоне сертификат о вакцинации должен быть у 100 процентов работников. Он подтверждает также полную вакцинацию, отрицательный ПЦР и выздоровление от коронавируса.

COVID-сертификат, что подтверждает вакцинацию от COVID-19 одной дозой вакцины (желтые сертификаты) будет действовать 120 дней с даты введение дозы, две дозы (зеленый сертификат) – 365 дней.

COVID-сертификат, что подтверждает отрицательный результат ПЦР, будет действовать 72 часа.

Сертификата о выздоровлении от COVID-19 – 180 дней.

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