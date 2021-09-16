Как будут работать школы Украины после усиления карантина

В связи с изменениями в постанове Кабинета Министров про предотвращение коронавируса, в Министерстве образования рассказали, как будут работать учебные заведения, чтобы предотвратить распространение COVID-19.
Об этом сообщает Министерство образования.
Изменения будут действовать с 20 сентября, если в Украине введут желтую или красную зоны.
В желтой зоне дети смогут посещать учебные заведения, если у 80% работников будут сертификаты о вакцинации.
Сертификат может подтверждать:
- вакцинацию от COVID-19 одной дозой вакцины (желтые сертификаты);
- полную вакцинацию от COVID-19 (зеленые сертификаты);
- отрицательный тест ПЦР;
- выздоровление от коронавируса.
В красной зоне сертификат о вакцинации должен быть у 100 процентов работников. Он подтверждает также полную вакцинацию, отрицательный ПЦР и выздоровление от коронавируса.
- COVID-сертификат, что подтверждает вакцинацию от COVID-19 одной дозой вакцины (желтые сертификаты) будет действовать 120 дней с даты введение дозы, две дозы (зеленый сертификат) – 365 дней.
- COVID-сертификат, что подтверждает отрицательный результат ПЦР, будет действовать 72 часа.
- Сертификата о выздоровлении от COVID-19 – 180 дней.
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