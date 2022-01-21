В Україні за добу понад 20 тис. нових COVID-хворих: у яких регіонах спалах

В Україні новий сплеск хворих на коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні минулої доби, 20 січня, зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 1677 осіб більше, ніж за 19 січня.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2226 осіб;

летальних наслідків – 150;

одужало – 4486 осіб.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 819 538 осіб;

одужало – 3 576 268 осіб;

летальних наслідків – 98 993.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 1552;

Вінницька область – 969;

Волинська область – 400;

Дніпропетровська область – 826;

Донецька область – 631;

Житомирська область – 589;

Закарпатська область – 498;

Запорізька область – 366;

Івано-Франківська область – 2427;

Київська область – 672;

Кіровоградська область – 98;

Луганська область – 251;

Львівська область – 1989;

Миколаївська область – 304;

Одеська область – 1036;

Полтавська область – 677;

Рівненська область – 702;

Сумська область – 1158;

Тернопільська область – 1053;

Харківська область – 971;

Херсонська область – 308;

Хмельницька область – 1034;

Черкаська область – 379;

Чернівецька область – 756;

Чернігівська область – 510.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

В Україні розпочався новий спалах коронавірусу

В Україні розпочався черговий спалах СOVID-19. 19 січня у країні зафіксували понад 18 тисяч нових випадків. Цей показник значно вищий, ніж раніше. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"В Україні за 19 січня вже зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків COVID-19. Це свідчить про те, що в країні почався спалах", – сказав він.