Ляшко оприлюднив реальну статистику померлих від COVID-19

Віктор Ляшко оприлюднив статистику померлих від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів про статистику померлих від коронавірусу. За його словами, вакцинація від COVID-19 діє і рятує життя українців.

Про це Ляшко заявив на засіданні Верховної Ради у п'ятницю, 22 жовтня.

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"Ми можемо повернутися до нормального життя"

Міністр охорони здоров'я України заявив, що ми можемо повернутися до нормального життя в умовах пандемії з циркуляцією коронавірусу.

За його словами, на цей раз захворюваність стрімко зростає. Україна через коронавірус втратила 62 тисячі громадян.

Статистика летальних випадків від коронавірусу

Ляшко розповів, що без існуючих темпів вакцинації за вчора, 21 жовтня, Україна б мала 795 померлих, але вакцинація врятувала 181 життя.

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"За позавчора без вакцинації ми б мали 707 померлих, у такий спосіб врятоване 161 життя. Дві доби тому померло 495 українців, без вакцинації мали б 638 померлих, тобто врятували 143 життя. За останні чотири місяці в Україні вакцинація врятувала 2,5 тисячі життів", – підсумував міністр.

Вакцинація від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

Статистика коронавірусу на сьогоднішній день

В Україні за минулу добу, 21 жовтня, зафіксували 23 785 нових випадків коронавірусу. Це на тисячу більше, ніж добою раніше.

Усього інфекцію підтвердили у 2 725 385 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 614 жителів України (всього – 63 003). Вилікувати вдалося 2 361 365 інфікованих (8530 – за останню добу).

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Посилення карантину з 21 жовтня

В Україні почали діяти нові правила перевезень. Вони торкнулися залізничного, авіаційного та автобусного транспорту між областями.

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде і одна доза;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної,

негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, що діє 72 години.

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