Хлопчик почав самостійно дихати. У якому стані двійнята, які дивом вижили в ДТП у Харкові

В аварії 12 січня загинуло троє людей. / Фото: Колаж: Сьогодні

Стало відомо про стан здоров'я трирічних двійнят, які 12 січня постраждали у жахливій ДТП у Харкові. Батьки дітей того дня загинули.

Про це пише Newsroom.

Реклама

В якому стані діти

Заступниця міського голови Харкова з питань охорони здоров'я Світлана Горбунова-Рубан розповіла, що хлопчик почав самостійно дихати, а дівчинку вже переводять до травматологічного відділення.

Після аварії у хлопчика діагностували відкриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа, перелом стегна, також йому видалили селезінку.

У дівчинки були переломи обох стегон.

Реклама

Що тепер з двійнятами

За словами віцемера, сьогодні дівчинку переведуть до дитячого травматологічного відділення міської лікарні № 17, де вона продовжить лікування та реабілітацію. Стан маленької пацієнтки, за оцінками лікарів, середньої тяжкості.

Стан хлопчика теж поліпшився, його від'єднали від апарата штучної вентиляції легень, він контактний, їсть, проте були виявлено інші пошкодження: перелом передпліччя, проблему з ниркою. Стан дитини залишається стабільно важким, вона перебуває у відділенні дитячої нейрохірургії міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги

ДТП у Харкові

Вранці 12 січня на Окружній дорозі водій Kia вилетів на зустрічну смугу для обгону і протаранив таксі, що їхало назустріч. Від удару автомобіль таксі відкинуло на відбійник. В аварії загинули водій Kia та водій Toyota (таксі) зі своєю дружиною. Двоє трирічних дітей таксиста потрапили до лікарні у тяжкому стані.

Реклама

Раніше ми писали: