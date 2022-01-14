Маскується під ГРВІ? У МОЗ назвали головні небезпеки "Омікрону"

Симптоми "Омікрону" схожі на ГРВІ. Фото: колаж "Сьогодні"

Новий штам коронавірусу "Омікрон" має симптоми, які схожі на ГРВІ. Мутація дуже швидко передається, та й швидко згасає.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з 1+1".

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Що відомо про симптоми "Омікрону"?

Як розповів Кузін, захворювання "Омікроном" проходить легше, ніж інфікування "Дельтою". Водночас симптоми нового штаму трохи відрізняються від інших.

Так, перш за все поширене чхання – близько 75% людей скаржаться на цей симптом. Також є загальна втома, головний біль, а температуру фіксують лише у чверті випадків.

"Втрата смаку і здатності розрізняти запахи – це лише 19% випадків. Тобто більш схоже на протікання ГРВІ", — зазначив Кузін.

Він додав, що штам "Омікрон" часто маскується під ГРВІ. Тому слід йти до лікаря та робити тест.

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Особливості інфікування

"Омікрон" частіше призводить до інфікування в домашніх осередках у порівнянні з "Дельтою". Також дослідження виявили такі особливості нового штаму:

Має менший інкубаційний період. У середньому він становить 3 доби.

Відбувається "зсув" захворюваності на штам "Омікрон" у більш молоду вікову групу . Якщо середній вік осіб, хворих на штам "Дельта", був 38,3 року, то на "Омікрон" – 30,8 року.

. Якщо середній вік осіб, хворих на штам "Дельта", був 38,3 року, то на "Омікрон" – 30,8 року. Збільшується і ризик повторного зараження – реінфекції. У випадку із "Дельтою" він становив близько 2,5%, для "Омікрону" – у понад 5 разів вище, 13%.

Попередньо, "Омікрон" у 2,9 раза більш інфекційний, ніж "Дельта". Тобто новий штам більш заразний у порівнянні із "Дельтою".

У країнах, де він вже виявлений, подвоєння випадків зараження на рівні спільноти відбувається в 1,53 дня.

Наразі немає інформації для оцінки будь-якої зміни тяжкості інфекції, яку спричиняє "Омікрон". Попередні дані свідчать, що нових незвичних симптомів у хворих на вказаний штам не спостерігається.

Госпіталізація

Дані вказують на зниження ризику госпіталізацій серед інфікованих цим штамом. Хоча зростання кількості заражень може спричинити і велике навантаження на медичну систему. У порівнянні зі штамом "Дельта" випадки захворювання на "Омікрон" мають на 15-20% менший ризик будь-якої госпіталізації та на 41% менший ризик госпіталізації з перебуванням протягом 1 або більше ночей в лікарні.

Ризик надходження у відділення екстреної допомоги чи госпіталізації для "Омікрону" є вполовину меншим, ніж для "Дельти".

Лише 0,6% хворих на Omicron були госпіталізовані порівняно з 1,6% хворих на інші штами коронавірусної хвороби.

Водночас дані щодо госпіталізацій не є остаточними, адже у багатьох країнах все ще немає достатніх ресурсів, щоб діагностувати новий штам. До того ж переважна більшість досліджень були проведені у країнах, де вже високий рівень охоплення щепленнями, а тому до лікарень потрапляє менше людей.

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