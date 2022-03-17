Мер Херсона розповів, як постраждало місто під час обстрілів та вибухів

/ Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

У дні обстрілів та вибухів у Херсоні постраждали близько 40 багатоповерхових будинків, а також понад 30 приватних.

Про це у себе на сторінці у Facebook написав мер Херсона Ігор Колихаєв.

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Що відбувається

За словами мера, вибуховою хвилею повибивало за попередніми підрахунками 1507 вікон.

"У ці дні наші співробітники беруть на облік усі зруйновані та пошкоджені будинки, прораховують збитки, роблять заміри. Ми все це мінятимемо за міський та спонсорський бюджети. Хто не заявив про свою шкоду, подавайте ці дані у свої старостати, квартальним, головам райрад", – заявив він.

Ситуація в Україні 17 березня

Противник продовжує атакувати Україну. Станом на 17 березня ворог повною мірою не досяг жодної стратегічної мети наступальної операції.

Українські військові збили ще два літаки російських окупантів. Було знищено штурмовик Су-25 ("Грак") та винищувач Су-35 у небі над Київською областю.

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Російські окупанти у війні проти України могли застосувати більш точні авіаційні боєприпаси, ніж планували. Проте ворог почав вдаватися до старіших і менш точних засобів враження.

Нагадаємо, 14 березня на Херсонщині місцеві жителі перекрили дорогу колоні російських окупантів і вимагали від них забиратися додому. У відповідь військові РФ відкрили вогонь у повітря.

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