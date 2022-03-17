Мэр Херсона рассказал, как пострадал город во время обстрелов и взрывов

/ Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

В дни обстрелов и взрывов в Херсоне пострадали около 40 многоэтажных домов, а также более 30 частных.

Об этом у себя на странице в Facebook написал мэр Херсона Игорь Колыхаев.

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Что происходит

По словам мэра, взрывной волной повыбивало по предварительным подсчетам 1507 окон.

"В эти дни наши сотрудники берут на учет все разрушенные и поврежденные дома, просчитывают ущерб, делают замеры. Мы все это будем менять за городской и спонсорский бюджеты. Кто не заявил о своем ущербе, подавайте эти данные в свои старостаты, квартальным, головам райсоветов", – заявив он.

Ситуация в Украине 17 марта

Противник продолжает атаковать Украину. Врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции.

Украинские военные сбили еще два самолета российских оккупантов. Были уничтожены штурмовик Су-25 ("Грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевской областью.

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Российские оккупанты в войне против Украины могли использовать более точные авиационные боеприпасы, чем планировали. Однако враг начал прибегать к более старым и менее точным средствам поражения.

Напомним, 14 марта в Херсонской области местные жители перекрыли дорогу колонне российских оккупантов и потребовали от них убираться домой. В ответ военные РФ открыли огонь в воздух.

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