"Херсонщина – це Україна! Жодних псевдореферендумів!": заява облради після екстреного засідання

Депутати одноголосно прийняли звернення

/ Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

У Херсоні відбулося екстрене засідання обласної ради.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Рада" депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

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Що прийняли

Як зазначається, на екстреному засіданні було прийнято звернення про те, що "Херсонщина – це Україна", а жодних псевдореферендумів бути не може. Звернення було прийнято одноголосно.

Що відбулося

Російські загарбники планують проведення референдуму на території Херсонської області для створення "Херсонської народної республіки".

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Окупанти дзвонять депутатам облради та пропонують співпрацю.

Обстановка

Україна вже 17-й день захищає свою незалежність та територіальну цілісність від російських окупантів. На сайті міськради тимчасово окупованого Генічеська з'явилася заява про відставку керівництва міста.

Україна точно переможе у війні з Росією, але поки що невідомо, коли прийде наша перемога. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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Приблизно 1300 українських захисників загинули від початку війни. Також загинуло понад 12 тис. військових РФ.

Нагадаємо, 9 березня Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що російські окупанти захопили слідчий ізолятор у тимчасово окупованому Херсоні.

За словами Денісової, в Херсоні та прилеглих населених пунктах окупанти намагаються запровадити поліцейський режим.

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