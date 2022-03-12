100% ми знаємо, що переможемо – Зеленський про війну РФ проти України

Президент зазначив, що наші дипломати працюють і промовляють деталі закінчення війни

Зеленський розповів, що спочатку має бути припинення вогню / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна точно переможе у війні з Росією, але поки що невідомо, коли прийде наша перемога.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю іноземним ЗМІ.

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"Ми на 100% знаємо, що буде перемога, але на ті ж 100% ще не знаємо, коли це буде... Початок має бути з припинення вогню. Це і дасть можливість розблокування гуманітарних процесів – вивезення людей, а також доставки продуктів та необхідних речей" , – заявив Зеленський.

Він додав, що це правильний людський дипломатичний сигнал, з якого завжди починається закінчення війни за всіх цивілізованих часів. За словами Зеленського, це було раніше, навіть якщо сама війна була не цивілізована.

Президент зазначив, що наші дипломати працюють та промовляють деталі закінчення війни.

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Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських військових

Приблизно 1300 українських захисників загинули від початку війни. Також загинуло понад 12 тис. військових РФ. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю іноземним ЗМІ.

"У нас загинуло десь 1300 військових людей, а у Росії – більше 12 тисяч. Один до десяти. Я не радію, що в них 12 тисяч загинуло", – сказав президент.

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