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Зеленський запропонував Ізраїлю провести переговори з РФ: відоме місце

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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12 березня, 17:15
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Президент відповів на запитання журналістів щодо переговорів із Росією
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет може зіграти важливу роль у переговорах sз Російською Федерацією.

Про це він повідомив іноземним ЗМІ.

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Переговори з РФ

"Я вважаю, він (Нафталі Беннет – ред.) може зіграти важливу роль, насамперед тому, що Ізраїль – така країна, а в ній багато історій та паралелей... Також у цій країні була велика міграція євреїв з України, Білорусі, Казахстану, США, Європи тощо", – сказав президент.

/ Фото: Офис Президента Украины

За словами Зеленського, сьогодні неправильно зустрічатися для переговорів в Україні, Росії та Білорусі:

"Це не ті точки, в яких ми можемо знайти розуміння і зупинити війну. Я говорю про зустріч лідерів. Чи може Ізраїль бути такою землею для діалогу, особливо Єрусалим? Я вважаю, так".

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Ізраїльські історики назвали Путіна фашистом

Вчені-історики Центру Кантора з Тель-Авіва засудили війну РФ проти України та назвали її агресією у фашистському стилі. За словами дослідників, політика президента РФ Володимира Путіна – загроза світовій демократії, миру та безпеці.

"Агресія у фашистському стилі суперечить важливим моральним урокам, які людство мало отримати з періоду нацизму, включаючи недоторканність людського життя і суверенність демократичних, мирних націй. На руках у Путіна – кров тисяч жертв, включаючи дітей", – йдеться в листі.

Нагадаємо, ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про те, що нібито прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет закликав Володимира Зеленського прийняти умови Росії щодо припинення війни. Проте радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що це неправда Нафталі Беннет навпаки закликає РФ адекватно оцінювати ситуацію.

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