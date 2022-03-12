Зеленський запропонував Ізраїлю провести переговори з РФ: відоме місце

Президент відповів на запитання журналістів щодо переговорів із Росією

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет може зіграти важливу роль у переговорах sз Російською Федерацією.

Про це він повідомив іноземним ЗМІ.

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Переговори з РФ

"Я вважаю, він (Нафталі Беннет – ред.) може зіграти важливу роль, насамперед тому, що Ізраїль – така країна, а в ній багато історій та паралелей... Також у цій країні була велика міграція євреїв з України, Білорусі, Казахстану, США, Європи тощо", – сказав президент.

/ Фото: Офис Президента Украины

За словами Зеленського, сьогодні неправильно зустрічатися для переговорів в Україні, Росії та Білорусі:

"Це не ті точки, в яких ми можемо знайти розуміння і зупинити війну. Я говорю про зустріч лідерів. Чи може Ізраїль бути такою землею для діалогу, особливо Єрусалим? Я вважаю, так".

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Ізраїльські історики назвали Путіна фашистом

Вчені-історики Центру Кантора з Тель-Авіва засудили війну РФ проти України та назвали її агресією у фашистському стилі. За словами дослідників, політика президента РФ Володимира Путіна – загроза світовій демократії, миру та безпеці.

"Агресія у фашистському стилі суперечить важливим моральним урокам, які людство мало отримати з періоду нацизму, включаючи недоторканність людського життя і суверенність демократичних, мирних націй. На руках у Путіна – кров тисяч жертв, включаючи дітей", – йдеться в листі.

Нагадаємо, ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про те, що нібито прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет закликав Володимира Зеленського прийняти умови Росії щодо припинення війни. Проте радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що це неправда – Нафталі Беннет навпаки закликає РФ адекватно оцінювати ситуацію.

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