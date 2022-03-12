"Це війна за нашу незалежність": Володимир Зеленський звернувся до українців

Президент звернувся до всіх громадян України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні зараз час, який вимагає від усіх українців бути ефективними і в рутинних справах.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, звертаючись до співвітчизників.

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Боротьба з окупантами

"Виконувати свою роботу на 100%, допомагати колегам, дбати про своїх близьких. І при цьому віддавати все, що необхідно для нашої оборони. Для наших захисників. Це вітчизняна війна. Це народна війна. Це війна за нашу незалежність", – сказав він.

/ Фото: Офис Президента Украины

За словами президента, російські військові здаються в полон вже не просто поодинці, а цілими групами.

"Ми звертаємось до усіх лідерів світу, які говорять з Москвою. Я буду говорити з усіма, з ким потрібно, щоб звільнили наших людей... Наші Збройні сили роблять усе, щоб позбавити ворога будь-якого бажання продовжувати війну проти України", – сказав він.

Володимир Зеленський зазначив, що окупанти вже втратили понад 360 танків, 1205 броньованих машин, майже 60 літаків, понад 80 вертольотів.

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"Те, як увесь український народ чинить спротив цим загарбникам, вже увійшло в історію. Але ми не маємо права знижувати інтенсивність оборони", – заявив президент.

Гуманітарні вантажі

"Цієї доби ми знову відправили гуманітарний вантаж у Маріуполь. Ми будемо намагатися робити це щодня, щоб врятувати наших людей", – сказав Володимир Зеленський.

Також, за його словами, підготовлені гуманітарні коридори з Макарова, Бородянки, Тростянця, Сум, Полтави, Лебедина, Конотопа, Великої Писарівки, Краснопілля, Пологів, Токмака, Гостомеля, Козаровичей, Микуличів та Андріївки Київської області.

ЄС та санкції

Президент зазначив, що Україна працює з Єврокомісією, щоб якнайшвидше узгодити всі процедури руху нашої країни до ЄС.

"Очікуємо новий пакет санкцій Європи проти Росії, щоб спонукати її до миру. Щоб там зрозуміли: їхня економіка просто не переживе цю війну", – заявив він.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що в російських військ буде друга спроба. масового наступу на Україну. Атаки можуть тривати два-три тижні. За його словами, поки що окупанти взяли паузу.

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