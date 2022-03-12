Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Скільки дітей в Україні загинуло через російських окупантів: моторошна статистика

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 березня, 13:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українська сторона продовжує фіксувати всі злочини проти дітей, скоєні військовими РФ
/ Фото: Колаж: Сьогодні

За 16 днів війни Росії проти України загинуло щонайменше 79 дітей, майже 100 отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Facebook.

Реклама

За даними Офісу генпрокурора, найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Житомирській областях. Цифра загиблих і постраждалих дітей не є остаточною через відсутність можливості огляду місць обстрілу, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії.

"Наразі зруйновано понад 280 навчальних закладів – 9 із них знищені повністю. У Донецькій області пошкоджено 110 навчальних закладів, у Сумській – 28, в Києві – 17 та більше 10 закладів дитячих лікувальних установ. В середньому за час війни окупантом щоденно руйнується 17 навчальних закладів. Відтак 7 мільйонів дітей позбавлені можливості навчатися через активні бойові дії на території України та цілеспрямоване руйнування таких закладів", – йдеться у повідомленні.

Ювенальні прокурори продовжують фіксувати всі злочини проти дітей, вчинені збройними силами РФ.

Кричущі злочини окупантів проти дітей

В Офісі генпрокурора нагадали п'ять фактів воєних злочинів щодо дітей:

Реклама
  • м. Чугуїв, 24 лютого. Антон, 2008 р.н. Вбитий у житловому будинку уламком снаряду збройних сил РФ під час обстрілу аеродрому.
  • м. Охтирка, 25 лютого. 2 травмовані дитини, 1 з яких померла в лікарні. Тяжкі травми внаслідок обстрілів житлових кварталів військовими РФ.
  • с. Гурівщина, с. Бузова, 28 лютого. Ростислав 2008 р.н. Вбитий уламком снаряду збройних сил РФ під час утечі з родиною від ворожих танків, які обстрілювали будинки мирних жителів.
  • м. Маріуполь, 6 березня, 9 березня. Троє людей загинуло та ще 17 постраждало через бомбардування військами РФ дитячої лікарні. Раніше була підтверджена смерть хлопчика 2 років від поранень внаслідок обстрілу та дівчинки 6 років від зневоднення.
  • м. Київ, лікарня "Охматдит", 26 лютого, 6 березня. Обстріл 26 лютого та збита крилата ракета 6 березня. Через обстріл дитячої лікарні онкохворі діти не можуть отримувати належне лікування в бомбосховищах, а лікарі – виїжджати на виклики, що коштувало життя 2 дітей, які померли від поранень снарядами.

Родини з дітьми залишають Україну через війну

За даними ЮНІСЕФ, понад 1 млн дітей залишили Україну після оголошення Росією війни.

Більшість людей зі своїми дітьми виїхали до Польщі, Угорщини, Словаччини, Молдови та Румунії.

Реклама

"Кількість переміщених дітей вражає, що свідчить про те, наскільки безпрецедентною стала ситуація для дітей та сімей в Україні. Діти залишають усе звичне і знайоме у пошуках безпеки. Це розриває серце", – сказав регіональний директор ЮНІСЕФ у Європі та Центральній Азії Афшан Хан.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Провокації у Чорнобилі, плани окупантів та сирійські найманці: інтерв'ю з головою української розвідки Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Солдат Олександр Лук'янович під час бою знешкодив близько 30 одиниць військової техніки супротивника, у тому числі кілька танків. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Лейтенант Євген Пальченко - командир танкового взводу - проявив неймовірну сміливість та військову кмітливість, прикриваючи вихід своєї бригади з оточення, чим врятував життя багатьом побратимам. При цьому зумів вибратися з-під шаленого вогню живим. Став одним з наймолодших Героїв України, отримавши “Золоту Зірку” за особисту мужність. Йому лише 23.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти