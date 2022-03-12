Сколько детей в Украине погибло из-за российских оккупантов: жуткая статистика

Украинская сторона продолжает фиксировать все преступления против детей, совершенные военными РФ

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За 16 дней войны России против Украины погибли не менее 79 детей, почти 100 получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Facebook.

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По данным Офиса генпрокурора, больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Житомирской областях. Цифра погибших и пострадавших детей не является окончательной из-за отсутствия возможности осмотра мест обстрела, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия.

В настоящее время разрушены более 280 учебных заведений – 9 из них уничтожены полностью. В Донецкой области повреждены 110 учебных заведений, в Сумской – 28, в Киеве – 17 и более 10 заведений детских лечебных учреждений. Поэтому 7 миллионов детей лишены возможности учиться из-за активных боевых действий на территории Украины и целенаправленного разрушения таких заведений", – говорится в сообщении.

Ювенальные прокуроры продолжают фиксировать все преступления против детей, совершенные вооруженными силами РФ.

Вопиющие преступления оккупантов против детей

В Офисе генпрокурора напомнили пять фактов военных преступлений в отношении детей:

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г. Чугуев, 24 февраля. Антон, 2008 г.р. Убит в жилом доме обломком снаряда вооруженных сил РФ при обстреле аэродрома.

г. Ахтырка, 25 февраля. 2 травмированных ребенка, 1 из которых скончался в больнице. Тяжелые травмы в результате обстрелов жилых кварталов военными РФ.

с. Гуровщина, с. Бузовая, 28 февраля. Ростислав 2008 г.р. Убит обломком снаряда вооруженных сил РФ во время бегства с семьей от вражеских танков, обстреливавших дома мирных жителей.

г. Мариуполь, 6 марта, 9 марта. Три человека погибли и еще 17 пострадали из-за бомбардировок войсками РФ детской больницы. Ранее была подтверждена смерть мальчика 2 лет от ранений в результате обстрела и девочки 6 лет от обезвоживания.

г. Киев, больница "Охматдет", 26 февраля, 6 марта. Обстрел 26 февраля и сбитая крылатая ракета 6 марта. Из-за обстрела детской больницы онкобольные дети не могут получать должное лечение в бомбоубежищах, а врачи – выезжать на вызовы, что стоило жизни 2 детей, умерших от ранений снарядами.

Семьи с детьми покидают Украину из-за войны

По данным ЮНИСЕФ, более 1 млн детей покинули Украину после объявления Россией войны.

Большинство людей со своими детьми выехали в Польшу, Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию.

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