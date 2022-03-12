Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Сколько детей в Украине погибло из-за российских оккупантов: жуткая статистика

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 марта, 13:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинская сторона продолжает фиксировать все преступления против детей, совершенные военными РФ
/ Фото: Коллаж: Сегодня

За 16 дней войны России против Украины погибли не менее 79 детей, почти 100 получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Facebook.

Реклама

По данным Офиса генпрокурора, больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Житомирской областях. Цифра погибших и пострадавших детей не является окончательной из-за отсутствия возможности осмотра мест обстрела, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия.

В настоящее время разрушены более 280 учебных заведений – 9 из них уничтожены полностью. В Донецкой области повреждены 110 учебных заведений, в Сумской – 28, в Киеве – 17 и более 10 заведений детских лечебных учреждений. Поэтому 7 миллионов детей лишены возможности учиться из-за активных боевых действий на территории Украины и целенаправленного разрушения таких заведений", – говорится в сообщении.

Ювенальные прокуроры продолжают фиксировать все преступления против детей, совершенные вооруженными силами РФ.

Вопиющие преступления оккупантов против детей

В Офисе генпрокурора напомнили пять фактов военных преступлений в отношении детей:

Реклама
  • г. Чугуев, 24 февраля. Антон, 2008 г.р. Убит в жилом доме обломком снаряда вооруженных сил РФ при обстреле аэродрома.
  • г. Ахтырка, 25 февраля. 2 травмированных ребенка, 1 из которых скончался в больнице. Тяжелые травмы в результате обстрелов жилых кварталов военными РФ.
  • с. Гуровщина, с. Бузовая, 28 февраля. Ростислав 2008 г.р. Убит обломком снаряда вооруженных сил РФ во время бегства с семьей от вражеских танков, обстреливавших дома мирных жителей.
  • г. Мариуполь, 6 марта, 9 марта. Три человека погибли и еще 17 пострадали из-за бомбардировок войсками РФ детской больницы. Ранее была подтверждена смерть мальчика 2 лет от ранений в результате обстрела и девочки 6 лет от обезвоживания.
  • г. Киев, больница "Охматдет", 26 февраля, 6 марта. Обстрел 26 февраля и сбитая крылатая ракета 6 марта. Из-за обстрела детской больницы онкобольные дети не могут получать должное лечение в бомбоубежищах, а врачи – выезжать на вызовы, что стоило жизни 2 детей, умерших от ранений снарядами.

Семьи с детьми покидают Украину из-за войны

По данным ЮНИСЕФ, более 1 млн детей покинули Украину после объявления Россией войны.

Большинство людей со своими детьми выехали в Польшу, Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию.

Реклама

"Количество перемещенных детей поражает, что свидетельствует о том, насколько беспрецедентной стала ситуация для детей и семей в Украине. Дети оставляют все привычное и знакомое в поисках безопасности. Это разрывает сердце", – сказал региональный директор ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии Офшан Хан.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Украину поступают тысячи тонн "гуманитарки" от соседних стран Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Провокации в Чернобыле, планы оккупантов и сирийские наемники: интервью с главой украинской разведки Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Солдат Александр Лукьянович во время боя обезвредил около 30 единиц военной техники противника, в том числе и несколько танков. В результате авиационного удара получил смертельное ранение. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Лейтенант Евгений Пальченко – командир танкового взвода – проявил невероятную смелость и военную смекалку, прикрывая выход своей бригады из окружения, чем спас жизнь многим побратимам. При этом сумел выбраться из-под огня живым. Стал одним из самых молодых Героев Украины, получив "Золотую Звезду" за личное мужество. Ему всего 23.
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять