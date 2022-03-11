В ЮНИСЕФ назвали, сколько детей выехали из Украины из-за войны

Многие выехали из Украины после объявления Путиным войны. Среди них – более 1 млн детей.
Об этом сообщает ЮНИСЕФ.
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Большинство людей со своими детьми выехали в Польшу, Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию.
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"Количество перемещающих детей впечатляет, что свидетельствует о том, насколько беспрецедентной стала ситуация для детей и семей в Украине, – сказал региональный директор ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии Афшан Хан. – Дети оставляют все привычное и знакомое в поисках безопасности. Это разрывает сердце".
В Украину прибыло 6 грузовиков с почти 70 тоннами товаров. Туда входят средства индивидуальной защиты и медицинские, хирургические и акушерские наборы.
ЮНИСЕФ в Украине будет доставлять медикаменты в 22 больницы в 5 разных пострадавших от конфликта районах Украины для 20 000 детей и матерей. Со склада ЮНИСЕФ в Копенгагене отправили три грузовика необходимых для детей вещей и гигиенических наборов, которые уже прибыли в Польшу.
Сколько человек погибло в результате войны?
По состоянию на 7 марта, с начала вторжения армии России в Украину, погибли 474 гражданских лица и еще 861 человек получили ранения.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека располагает сведениями о 406 убитых, среди которых:
- 77 мужчин;
- 45 женщин;
- 8 мальчиков;
- 4 девочки,
- а также 15 детей и 257 взрослых, чей пол пока не удалось установить.
Среди 801 раненого:
- 72 мужчины;
- 51 женщина;
- 11 девочек;
- 2 мальчика;
- 29 детей и 636 взрослых, чей пол пока не установлен.