В ЮНИСЕФ назвали, сколько детей выехали из Украины из-за войны

Люди боятся за свою безопасность, поэтому вынуждены покинуть страну

Люди вынуждены бежать от Путинской войны/Фото: коллаж: "Сегодня"

Многие выехали из Украины после объявления Путиным войны. Среди них – более 1 млн детей.

Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

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Большинство людей со своими детьми выехали в Польшу, Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию.

"Количество перемещающих детей впечатляет, что свидетельствует о том, насколько беспрецедентной стала ситуация для детей и семей в Украине, – сказал региональный директор ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии Афшан Хан. – Дети оставляют все привычное и знакомое в поисках безопасности. Это разрывает сердце".

В Украину прибыло 6 грузовиков с почти 70 тоннами товаров. Туда входят средства индивидуальной защиты и медицинские, хирургические и акушерские наборы.

ЮНИСЕФ в Украине будет доставлять медикаменты в 22 больницы в 5 разных пострадавших от конфликта районах Украины для 20 000 детей и матерей. Со склада ЮНИСЕФ в Копенгагене отправили три грузовика необходимых для детей вещей и гигиенических наборов, которые уже прибыли в Польшу.

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Сколько человек погибло в результате войны?

По состоянию на 7 марта, с начала вторжения армии России в Украину, погибли 474 гражданских лица и еще 861 человек получили ранения.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека располагает сведениями о 406 убитых, среди которых: