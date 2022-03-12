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Зеленский предложил Израилю провести переговоры с РФ: известно место

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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12 марта, 17:15
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Президент ответил на вопросы журналистов по поводу переговоров с Россией
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет может сыграть важную роль в переговорах с Российской Федерацией.

Об этом он сообщил иностранным СМИ.

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Переговоры с РФ

"Я считаю, он (Нафтали Беннет – ред.) может сыграть важную роль, прежде всего потому, что Израиль – такая страна, а в ней много историй и параллелей... Также в этой стране была большая миграция евреев из Украины, Беларуси, Казахстана, США, Европы и т.д.", – сказал президент.

/ Фото: Офис Президента Украины

По словам Зеленского, сегодня неправильно встречаться для переговоров в Украине, России и Беларуси:

"Это не те точки, в которых мы можем найти понимание и остановить войну. Я говорю о встрече лидеров. Может ли Израиль быть такой землей для диалога, особенно Иерусалим? Я считаю, да".

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Израильские историки назвали Путина фашистом

Ученые-историки Центра Кантора из Тель-Авива осудили войну РФ против Украины и назвали ее агрессией в фашистском стиле. По словам исследователей, политика президента РФ Владимира Путина – угроза мировой демократии, миру и безопасности.

"Агрессия в фашистском стиле противоречит важным моральным урокам, которые человечество должно было извлечь из периода нацизма, включая неприкосновенность человеческой жизни и суверенность демократических, мирных наций. На руках у Путина – кровь тысяч жертв, включая детей", – говорится в письме.

Напомним, СМИ начали распространять информацию о том, что якобы премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал Владимира Зеленского принять условия России по прекращению войны. Однако советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что это неправда – Нафтали Беннет наоборот призывает РФ адекватно оценивать ситуацию.

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