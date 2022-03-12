Израиль предлагал Украине согласиться на условия России? В Офисе президента ответили

24 февраля 2022 года Россия начала прямое полномасштабное вторжение в Украину

Михаил Подоляк опроверг неправдивую информацию / Коллаж "Сегодня"

СМИ начали распространять информацию о том, что якобы премьер-министр ИзраиляНафтали Беннет призвал Владимира Зеленского принять условия России по прекращению войны. Однако советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что это неправда. Нафтали Беннет наоборот призывает РФ адекватно оценивать ситуацию.

Что писали СМИ

Издание The Jerusalem Postраспространило информацию, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет посоветовал Владимиру Зеленскому выполнить условия России и прекратить войну. Все для того, чтобы избежать дальнейших жертв.

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"На вашем месте я бы подумал о жизни своих людей и принял бы это предложение", — заявил Нафтали Беннет.

"Я услышал вас", — ответил Зеленский.

Это все фейк?

Советник главы ОП Михаил Подоляк опроверг эту информацию. Он утверждает, что это невозможно из-за военно-политических соображений.

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"Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет не предлагает Украине, как и другие условные страны-посредники, соглашаться на любые требования Российской Федерации. Это невозможно по военно-политическим соображениям. Наоборот, Израиль призывает Россию более адекватно оценить события", – написал Михаил Подоляк.

Израильские историки назвали Путина фашистом

Ученые-историки Центра Кантора из Тель-Авива осудили войну РФ против Украины и назвали ее агрессией в фашистском стиле. По словам исследователей, политика президента РФ Владимира Путина – угроза мировой демократии, миру и безопасности.

"Агрессия в фашистском стиле противоречит важным моральным урокам, которые человечество должно было извлечь из периода нацизма, включая неприкосновенность человеческой жизни и суверенность демократических, мирных наций. На руках у Путина – кровь тысяч жертв, включая детей", - говорится в письме.

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