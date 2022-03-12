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СЬОГОДНІ Новини України

Тікатимуть, як військо Наполеона: генерал Кривонос розповів, коли буде перелом у війні з РФ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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12 березня, 20:49
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Ресурси російських військ не безмежні
Сергій Кривоніс (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Сергій Кривоніс (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Генерал ЗСУ Сергій Кривонос заявив, що росіяни мали великий потенціал і те, що ми вже розгромили і знищили, це десь одна третя.

Про це він сказав у ефірі єдиного пресмарафону.

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За словами генерала, окупанти зараз проводять приховану мобілізацію та підтягують сили. Війська РФ будуть перегруповані, після чого продовжать наступ.

"У нас є тиждень, можливо два, коли ми зможемо нищити їхню логістику. Дуже хотілося, щоб наші дипломати покращили роботу, необхідна підтримка Заходу. Є у нас шанси, є здатність, є холодна ненависть, а головне – об'єднання народу", – сказав Кривонос.

Він також зазначив, що найстрашніше для ворога міські бої, тому вони будуть завдавати поразки артилерією. За цим вони намагаються приховати свій страх

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"Останні два дні вони знизили навантаження бомбардувань, бо мають велику кількість відмов від пілотів, зараз вони підтягнули курсантів, яких натягують і ці хлопці навіть не розуміють, що роблять. Ось ці літаки, що кружляють біля Білорусі", – сказав генерал.

За словами Кривоноса, окупанти бояться нашої ППО, яка ефективно працює.

"Їх (росіян – Ред.) ресурси не безмежні, тому це війна на виснаження. Наші сили – це наше терпіння та воля до перемоги", – зазначив він.

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Генерал наголосив, що ніколи не треба боятися ворога.

"Якщо ми всі правильно робитимемо, обрізатимемо комунікацію, то це буде як військо Наполеона, яке втекло. Ворожу силу маємо робити безсилою, бо танки залежать від крові війни – нафта. Тому ті, хто зараз на окупованих територіях, забирають харчі, телефони. Але у нас є знання місцевості, погода на нашому боці. Незабаром буде потепління і танки почнуть вязнути", – сказав він.

Коли російські військові почнуть здаватися сотнями, тоді ми зрозуміємо, що це перелом війни, зазначив генерал.

"Наша справа спілкуватися із сім'ями російських військових", – сказав він.

Ситуація в Україні 12 березня

  • Українські військові вже 16-й день відбивають атаки російських окупантів та утримують позиції. До міст, які постраждали від бомбардувань РФ, привозять гуманітарну допомогу. Проте найважча ситуація зараз у Маріуполі, який заблокували путінські війська. Оскільки Росія не може вдарити за допомогою армії, учора активізувалися пропагандисти, які розповідають казки про "хімічну зброю" в Україні. Тим часом сама Росія дедалі ближче до дефолту.
  • Кремль спробував втягнути Білорусь у війну з Україною, але поки що безуспішно. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Лукашенко вміло ухилятиметься від своєї участі у війні, а сама вона закінчиться за кілька місяців.
  • Ворог не зміг взяти штурмом Миколаїв та почав жорстоко обстрілювати місто з РСЗВ. У Миколаєві почалися пожежі.
  • Президент України Володимир Зеленський подякував полякам за те, що вони стали пліч-о-пліч з нашою країною, коли Росія розв'язала віроломну війну.
  • Приблизно 1300 українських захисників загинули від початку війни. Також загинуло понад 12 тис. військових РФ. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю іноземним ЗМІ.

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