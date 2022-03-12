Тікатимуть, як військо Наполеона: генерал Кривонос розповів, коли буде перелом у війні з РФ

Ресурси російських військ не безмежні

Сергій Кривоніс (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Генерал ЗСУ Сергій Кривонос заявив, що росіяни мали великий потенціал і те, що ми вже розгромили і знищили, це десь одна третя.

Про це він сказав у ефірі єдиного пресмарафону.

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За словами генерала, окупанти зараз проводять приховану мобілізацію та підтягують сили. Війська РФ будуть перегруповані, після чого продовжать наступ.

"У нас є тиждень, можливо два, коли ми зможемо нищити їхню логістику. Дуже хотілося, щоб наші дипломати покращили роботу, необхідна підтримка Заходу. Є у нас шанси, є здатність, є холодна ненависть, а головне – об'єднання народу", – сказав Кривонос.

Він також зазначив, що найстрашніше для ворога міські бої, тому вони будуть завдавати поразки артилерією. За цим вони намагаються приховати свій страх

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"Останні два дні вони знизили навантаження бомбардувань, бо мають велику кількість відмов від пілотів, зараз вони підтягнули курсантів, яких натягують і ці хлопці навіть не розуміють, що роблять. Ось ці літаки, що кружляють біля Білорусі", – сказав генерал.

За словами Кривоноса, окупанти бояться нашої ППО, яка ефективно працює.

"Їх (росіян – Ред.) ресурси не безмежні, тому це війна на виснаження. Наші сили – це наше терпіння та воля до перемоги", – зазначив він.

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Генерал наголосив, що ніколи не треба боятися ворога.

"Якщо ми всі правильно робитимемо, обрізатимемо комунікацію, то це буде як військо Наполеона, яке втекло. Ворожу силу маємо робити безсилою, бо танки залежать від крові війни – нафта. Тому ті, хто зараз на окупованих територіях, забирають харчі, телефони. Але у нас є знання місцевості, погода на нашому боці. Незабаром буде потепління і танки почнуть вязнути", – сказав він.

Коли російські військові почнуть здаватися сотнями, тоді ми зрозуміємо, що це перелом війни, зазначив генерал.

"Наша справа спілкуватися із сім'ями російських військових", – сказав він.

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