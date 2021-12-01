Місць у лікарнях дедалі менше. В яких областях найтривожніша ситуація з COVID-19

Закарпатська область лідирує за заповненістю ковідних відділень / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 30 листопада на Закарпатті зайнято 63,6% ковідних ліжок (1228 осіб). Ця область лідирує за заповненістю відділень.

Про це пише Коронавірус_інфо.

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У Закарпатті зайнято 63,6% ковідних ліжок (1228 осіб), У Хмельницькій області – 55,1% (1691 особа), У Вінницькій – 54,7% (1593 особи).

У Херсонській області зафіксовано найнижчий показник заповненості ковідних відділень в Україні – 33,6% (769 осіб).

Коронавірус в Україні

За добу 30 листопада в Україні зафіксовано 11 960 нових підтверджених випадків COVID-19 (захворіло дітей – 1088, медпрацівників – 207).

Також минулої доби:

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госпіталізовані – 3629 осіб;

летальних випадків – 557;

одужали – 26 160 осіб.

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