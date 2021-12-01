Мест в больницах все меньше. В каких областях самая тревожная ситуация с COVID-19

Закарпатская область лидирует по заполненности ковидных отделений / Фото: Коллаж: Сегодня
По состоянию на 30 ноября в Закарпатье занято 63,6% ковидных кроватей (1228 человек). Эта область лидирует по заполненности отделений.
Об этом пишет Коронавирус_инфо.
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- В Закарпатье занято 63,6% ковидных кроватей (1228 человек),
- В Хмельницкой области – 55,1% (1691 человек),
- В Винницкой – 54,7% (1593 человека).
В Херсонской области зафиксирован самый низкий показатель заполненности ковидных отделений в Украине – 33,6% (769 человек).
Коронавирус в Украине
За сутки 30 ноября в Украине зафиксировано 11 960 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 1088, медработников – 207).
Также за прошлые сутки:
- госпитализировано – 3629 человек;
- летальных случаев – 557;
- выздоровело – 26 160 человек.
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