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СЬОГОДНІ Новини України

Майже 12 тис. за добу! Кількість нових випадків COVID-19 знову зросла

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
1 грудня, 08:20
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За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 450 341 особа, а померли 86 532 людини
В Україні виявили нові випадки зараження коронавірусом
В Україні виявили нові випадки зараження коронавірусом / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 30 листопада в Україні зафіксовано 11 960 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 088, медпрацівників – 207).

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 629 осіб;
  • летальних випадків – 557;
  • одужало – 26 160 осіб.

Кількість заражених в регіонах за добу

  • м. Київ – 1592;
  • Вінницька область – 608;
  • Волинська область – 530;
  • Дніпропетровська область – 419;
  • Донецька область – 666;
  • Житомирська область – 214;
  • Закарпатська область – 409;
  • Запорізька область – 760;
  • Івано-Франківська область – 281;
  • Київська область – 704;
  • Кіровоградська область – 135;
  • Луганська область – 229;
  • Львівська область – 417;
  • Миколаївська область – 406;
  • Одеська область – 287;
  • Полтавська область – 905;
  • Рівненська область – 485;
  • Сумська область – 384;
  • Тернопільська область – 231;
  • Харківська область – 613;
  • Херсонська область – 257;
  • Хмельницька область – 586;
  • Черкаська область – 557;
  • Чернівецька область – 152;
  • Чернігівська область – 133.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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