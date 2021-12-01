Майже 12 тис. за добу! Кількість нових випадків COVID-19 знову зросла

За добу 30 листопада в Україні зафіксовано 11 960 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 088, медпрацівників – 207).
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
Далі по темі
- госпіталізовано – 3 629 осіб;
- летальних випадків – 557;
- одужало – 26 160 осіб.
Кількість заражених в регіонах за добу
- м. Київ – 1592;
- Вінницька область – 608;
- Волинська область – 530;
- Дніпропетровська область – 419;
- Донецька область – 666;
- Житомирська область – 214;
- Закарпатська область – 409;
- Запорізька область – 760;
- Івано-Франківська область – 281;
- Київська область – 704;
- Кіровоградська область – 135;
- Луганська область – 229;
- Львівська область – 417;
- Миколаївська область – 406;
- Одеська область – 287;
- Полтавська область – 905;
- Рівненська область – 485;
- Сумська область – 384;
- Тернопільська область – 231;
- Харківська область – 613;
- Херсонська область – 257;
- Хмельницька область – 586;
- Черкаська область – 557;
- Чернівецька область – 152;
- Чернігівська область – 133.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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