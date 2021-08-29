Чи підуть учні 1 вересня в школу – міністерство визначилося з графіком навчального року

Коронавірус дозволяє дати старт навчального року 1 вересня / Колаж "Сегодня"
Міністерство освіти і науки України визначилося з розкладом початку і закінчення навчального року, а також з періодом канікул. Поки показники захворюваності на COVID-19 дозволяють почати навчальний рік за традиційним розкладом.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Чи світить школам віддаленка? Ляшко назвав умову, за якої дітей не розпустять по домівках
Навчальний рік в Україні стартує традиційно 1 вересня. Заняття почнуться в звичайному форматі – в класах. Перехід на дистанційне навчання відбудеться тільки в разі різкого зростання кількості хворих на коронавірус.
Навчальні колективи можуть самостійно визначати дати канікул. Міністерство рекомендує такий графік на навчальний 2021-2022 рік:
- Осінні канікули – з 25 по 31 жовтня 2021 року;
- Зимові канікули – з 25 грудня 2021 до 9 січня 2022 року;
- Весняні канікули – з 28 березня 2022 року по 3 квітня 2022 року;
- Літні канікули – з 1 червня 2022 року по 31 серпня 2022 року.
Без вакцинації вчителів не пустять в школи: чи чекати в Києві нову хвилю коронавірусу
Додаткові вихідні дні:
- 14 жовтня – День захисника України
- 25 грудня – Католицьке Різдво
- 8 березня – Міжнародний жіночий день
- 25 квітня – Великдень
- 1 травня – День праці
- 9 травня – День Перемоги.
Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко раніше заявляв, що якщо будуть ускладнення епідситуації, якщо збільшиться кількість випадків, і за адаптивним карантином країна перейде в "помаранчевий" або "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки, тоді школи будуть відправлені на віддалене навчання.
А лікар Євген Комаровський розповів, що потрібно робити, щоб мінімізувати можливість зараження дітей коронавірусом.