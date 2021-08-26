Україна
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Новини України

Українські школярі можуть знову піти на удаленку – Ляшко

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
26 серпня, 11:29
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Працюватимуть лише ті школи, в яких більше 80% вчителів вакциновані проти COVID-19
Ляшко: школьники можуть піти на віддаленку. Фото: колаж "Сьогодні"
Ляшко: школьники можуть піти на віддаленку. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські школярі можуть знову піти на віддалене навчання. Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в коментарі телеканалу "Україна 24".

Реклама

"З першого вересня ми починаємо звичайний навчальний рік, коли діти підуть в школи. Далі ми говоримо, що якщо будуть ускладнення епідситуації, якщо буде збільшення кількості випадків, і по адаптивному карантину країна перейде в помаранчевий або червоний рівень епідеміологічної небезпеки, будуть працювати лише ті школи, в яких більше 80% вчителів вакциновані проти COVID-19", – сказав Ляшко.

Міністр навів як приклад місто Житомир, в якому вакциновані більш 80% педагогів.

"Але, на жаль, така ситуація не по всій країні", – резюмував Ляшко.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Україна: головне
⚡️ День Незалежності України 2021
Більше новин
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
1581 випадок за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
Візит президенту України до США
До зустрічі Зеленського і Байдена залишилось
Докладніше
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти