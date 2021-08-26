Українські школярі можуть знову піти на удаленку – Ляшко

Працюватимуть лише ті школи, в яких більше 80% вчителів вакциновані проти COVID-19

Ляшко: школьники можуть піти на віддаленку. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські школярі можуть знову піти на віддалене навчання. Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в коментарі телеканалу "Україна 24".

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"З першого вересня ми починаємо звичайний навчальний рік, коли діти підуть в школи. Далі ми говоримо, що якщо будуть ускладнення епідситуації, якщо буде збільшення кількості випадків, і по адаптивному карантину країна перейде в помаранчевий або червоний рівень епідеміологічної небезпеки, будуть працювати лише ті школи, в яких більше 80% вчителів вакциновані проти COVID-19", – сказав Ляшко.

Міністр навів як приклад місто Житомир, в якому вакциновані більш 80% педагогів.

"Але, на жаль, така ситуація не по всій країні", – резюмував Ляшко.