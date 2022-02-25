"Моліться за нас": аграрний університет у Сумах очікує обстрілу

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Сумський національний аграрний університет чекає на бомбардування з боку російських окупантів.

Про це написав у себе на сторінці у Facebook проректор з наукової роботи Юрій Данько.

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"На нас спрямовані "Гради". Жителі гуртожитків та прилеглих будинків у бомбосховищах. Моліться за нас!" – сказав він.

Також голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький заявив, що м. Конотоп перебуває під контролем українських військ, проте саме місто оточене.

Нагадаємо, Сухопутні війська ЗСУ опублікували відео нічних обстрілів у Сумах. За повідомленнями із соцмереж, бої йшли біля кадетського корпусу.

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Бій тривав близько першої години ночі, станом на ранок лише поодинокі постріли.

Ситуація у Сумах

Голова Сумської обласної державної адміністрації – керівник військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький заявив, що російська техніка із Сум попрямувала до Києва. Про це він сказав у відеозверненні.

У Сумах бойовики вистрілили у житловому будинку. В результаті почалася пожежа. Снаряд потрапив до будинку на вулиці Герасима Кондратьєва, 154/2. Спалахнула пожежа на 12-му поверсі.

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