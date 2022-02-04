Чи можна приймати антибіотики при COVID-19 – відповідь МОЗ

Антибіотики не лікують коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"

У разі діагностування коронавірусної хвороби не варто самостійно приймати антибіотики.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Коронавірус інфо".

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Чому не варто приймати антибіотики?

Антибіотики діють лише на бактерії, а COVID-19 має вірусне походження.

Антибіотики не лікують COVID-19, а можуть посилити стан пацієнта

Коли слід приймати антибіотики?

Антибіотики можуть бути призначені лише за наявності лабораторно підтвердженої супутньої бактеріальної інфекції або за обґрунтованої підозри на неї.

Рішення про застосування антибіотиків приймає виключно лікар

В Україні продаватимуть антибіотики за е-рецептом

Вже з квітня в Україні антибіотики в аптеках будуть продавати лише за наявності електронного рецепта. Таке нововведення потрібне для того, щоб уникнути нецільового використання препаратів.

Як розповів голова МОЗ Віктор Ляшко, скоро всі антибактеріальні препарати реалізовуватимуть лише за призначенням лікаря, який виписуватиме пацієнтам електронний рецепт.