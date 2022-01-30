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В Україні продаватимуть антибіотики за е-рецептом – коли і як отримати

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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30 січня, 15:20
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В електронному рецепті буде зазначено активну речовину, її лікарську форму та дозування
Українці зможуть купувати антибіотики за електронним рецептом. Фото: колаж "Сьогодні"
Українці зможуть купувати антибіотики за електронним рецептом. Фото: колаж "Сьогодні"

Вже з квітня в Україні антибіотики в аптеках продадуть тільки за наявності електронного рецепта. Таке нововведення потрібне для того, щоб уникнути нецільового використання препаратів.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Деталі

Як розповів глава МОЗ Віктор Ляшко, скоро всі антибактеріальні препарати реалізовуватимуть лише за призначенням лікаря, який виписуватиме пацієнтам електронний рецепт.

В електронному рецепті буде зазначено активну речовину, а не конкретну торгову марку препарату, а також його лікарську форму та дозування.

Пацієнт зможе погасити е-рецепт в аптеці, під'єднаної до електронної системи охорони здоров'я, вибравши будь-який з наявних лікарських засобів, що містять активну речовину, вказану в рецепті.

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Як і де отримати електронний рецепт?

Електронний рецепт можна отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації із сімейним лікарем. Однак для отримання електронного рецепта необхідно зареєструватись в електронній системі охорони здоров'я.

"Це важлива частина реформи — саме інструменти електронної системи охорони здоров'я створюють умови для безпечної та якісної медичної допомоги і відстеження даних про призначення та споживання антибіотиків в Україні", – зазначили у МОЗ.

МОЗ почав вести облік антибіотиків. Фото: 12 канал

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Докладніше про антибіотики

Як пише Wikipedia, антибіотики – це речовини, отримані природним, напівсинтетичним або синтетичним способом, вони знищують бактерії або затримують їхній ріст. Якщо дотримуватися об'єктивності у формулюваннях, лише речовини природного походження мають право називатися антибіотиками, а решта має іменуватися антибактеріальними препаратами. Але для зручності всі медикаменти антибактеріальної дії, незважаючи на їхнє природне, синтетичне або комбіноване походження, називають антибіотиками.

Вплив антибіотиків не поширюється на віруси, тому їх не застосовують для лікування вірусних захворювань (респіраторних вірусних інфекцій, вірусної пневмонії, гепатиту, вітряної віспи, герпесу, краснухи, кору). Але їх призначають у випадках тяжкого перебігу хвороби, щоб запобігти вторинній бактеріальній інфекції.

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