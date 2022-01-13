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Тільки за рецептом? МОЗ почало вести облік антибіотиків — що зміниться

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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13 січня, 20:58
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Нововведення почало діяти в січні цього року
МОЗ контролюватиме обіг антибіотиків/Колаж: "Сьогодні"
МОЗ контролюватиме обіг антибіотиків/Колаж: "Сьогодні"

З січня 2022 року в Україні медичні заклади почали вести облік загального споживання антимікробних препаратів, серед яких є антибіотики. У МОЗ вважають, що таким чином зможуть більш ефективно контролювати обіг таких препаратів у нашій країні.

Про це повідомляє МОЗ.

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Деталі

"Це дозволить побачити, скільки антибіотиків (і яких саме) призначають лікарі пацієнтам в стаціонарних відділеннях, і оцінити виправданість таких призначень, забезпечити контроль за внутрішньолікарняними інфекціями і зменшити термін перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні", — інформують у МОЗ.

Антибіотики за електронним рецептом

З квітня цього року в Україні повинна стартувати відпустка та виписка електронних рецептів на зареєстровані в Україні антибактеріальні (протимікробні) препарати. Для отримання ліків передбачений алгоритм:

  • пацієнт звертається до лікаря;
  • медик виписує рецепт в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ);
  • також лікар надає пацієнту номер рецепта та інформацію про ліки;
  • потім пацієнт звертається в аптеку, підключену до ЕСОЗ, і повідомляє там номер рецепта;
  • фармацевт за цим номером бачить призначення і може продати ліки.

Контроль обігу антибіотиків

Як вважають в Міністерстві охорони здоров'я, таким чином зможуть більш ефективно контролювати обіг антибіотиків в Україні. Часто пацієнти виписують їх самі собі. Однак, надмірне вживання таких препаратів призводить до розвитку широкої резистентності — механізму, що знижує їх ефективність.

"Бактерії стають стійкими до деяких ліків, і це поступово ускладнює або унеможливлює протидію інфекціям", — повідомили в МОЗ.

Минулого року загальний обсяг усіх продажів і закупівель препаратів перевищив 6,4 млрд грн — на 40% більше, ніж у 2018 році.

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Детальніше про антибіотики

Як пише Wikipedia, Антибіотики — це речовини, отримані природним, напівсинтетичним або синтетичним шляхом, які знищують бактерії або затримують їхній ріст. Якщо дотримуватися об'єктивності в формулюваннях, то лише речовини природного походження мають право називатися антибіотиками, а всі інші мусять іменуватися антибактеріальними препаратами. Але для зручності всі медикаменти антибактеріальної дії, попри їхнє природне, синтетичне або комбіноване походження, все ж називають антибіотиками. Варто відзначити, що група антибактеріальних препаратів є однією з підгруп антимікробних засобів.

Дія антибіотиків не поширюється на віруси, тому їхнє застосування марне для лікування вірусних захворювань (респіраторних вірусних інфекцій, вірусної пневмонії, гепатиту, вітряної віспи, герпесу, краснухи, кору). Але їх призначають у випадках важкого перебігу хвороби, щоб запобігти вторинним бактеріальним інфекціям.

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