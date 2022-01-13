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Только по рецепту? Минздрав начал вести учет антибиотиков – что изменится

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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13 января, 20:58
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Нововведение начало действовать в январе этого года
Минздрав будет контролировать оборот антибиотиков/Коллаж: "Сегодня"
Минздрав будет контролировать оборот антибиотиков/Коллаж: "Сегодня"

С января 2022 года в Украине медицинские учреждения начали вести учет общего потребления антимикробных препаратов, среди которых есть антибиотики. В Минздраве считают, что таким образом смогут более эффективно контролировать обороты таких препаратов в нашей стране.

Об этом сообщает Минздрав.

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Подробности

"Это позволит увидеть, сколько антибиотиков (и каких именно) назначают врачи пациентам в стационарных отделениях, и оценить оправданность таких назначений, обеспечить контроль за внутрибольничными инфекциями и уменьшить срок пребывания пациентов на стационарном лечении", — информируют в Минздраве.

Антибиотики по электронному рецепту

С апреля этого года в Украине должен стартовать отпуск и выписка электронных рецептов на зарегистрированные антибактериальные (противомикробные) препараты. Для получения лекарства предусмотрен алгоритм:

  • пациент обращается к врачу;
  • медик выписывает рецепт в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ);
  • также врач предоставляет пациенту номер рецепта и информацию о лекарстве;
  • затем пациент обращается в аптеку, подключенную к ЕСОЗ, и сообщает там номер рецепта;
  • фармацевт по этому номеру видит назначение и может продать лекарство.

Контроль обращения антибиотиков

Как считают в Министерстве здравоохранения, таким образом смогут более эффективно контролировать оборот антибиотиков в Украине. Часто пациенты выписывают их сами себе. Однако чрезмерное употребление таких препаратов приводит к развитию широкой резистентности механизма, снижающего их эффективность.

"Бактерии становятся устойчивыми к некоторым лекарствам, и это постепенно осложняет или делает невозможным противодействие инфекциям", — сообщили в Минздраве.

В прошлом году общий объем всех продаж и закупок препаратов превысил 6,4 млрд грн — на 40% больше, чем в 2018 году.

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Подробнее об антибиотиках

Как пишет Wikipedia, Антибиотики – это вещества, получены природным, полусинтетическим или синтетическим путем, которые уничтожают бактерии или задерживают их рост. Если придерживаться объективности в формулировках, то лишь вещества природного происхождения имеют право называться антибиотиками, а все остальные должны именоваться антибактериальными препаратами. Но для удобства все медикаменты антибактериального действия, несмотря на их природное, синтетическое или комбинированное происхождения, все-таки называют антибиотиками. Стоит отметить, что группа антибактериальных препаратов является одной из подгрупп антимикробных средств.

Действие антибиотиков не распространяется на вирусы, поэтому их применение бесполезно для лечения вирусных заболеваний (респираторных вирусных инфекций, вирусной пневмонии, гепатита, ветряной оспы, герпеса, краснухи, кори). Но их назначают в случаях тяжелого течения болезни, чтобы предотвратить вторичные бактериальные инфекции.

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