У МОЗ назвали дату, коли в Україні продаватимуть антибіотики за електронним рецептом

До кінця 2022 року в Україні можуть зникнути паперові рецепти

Електронні рецепти на антибіотики з'являться навесні наступного року/Колаж: "Сьогодні"

З 1 квітня 2022 року антибіотики в Україні продаватимуть лише за електронним рецептом. Країна поступово відмовиться від паперових рецептів на медичні препарати.

Про це в інтерв'ю Укрінформу в Гаазі повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Комаріда.

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Продаж ліків за електронним рецептом

"З першого квітня наступного року запроваджуємо відпуск антибіотиків виключно за електронним рецептом. І далі до кінця року ми плануємо розширити, щоб усі рецептурні лікарські засоби в Україні відпускалися виключно за електронним рецептом. Ми повністю йдемо від паперових рецептів і переходимо виключно на електронні, які у нас показали себе дуже добре в рамках програми реімбурсації "Доступні ліки"... Ми хочемо встановити дієві механізми контролю за відпуском власне рецептурних лікарських засобів і починаємо, звісно, з антибіотиків для боротьби з антибіотикорезистентністю", — заявив заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Комаріда.

Фармацевтичне страхування

Крім того, посадовець зазначив, що нині в нашій країні розвивають фармацевтичне страхування.

"Це страхування на лікарські засоби: тобто, ти платиш певну суму щомісячних внесків і маєш на достатньо велику суму покриття вартості лікарських засобів, тому що у нас багато коштів пацієнти витрачають саме на лікарські засоби", — розповів Олександр Комаріда.

Що таке антибіотики?

Антибіотики — це речовини, отримані природним, напівсинтетичним або синтетичним шляхом, які знищують бактерії або затримують їх ріст. Якщо дотримуватися об'єктивності в формулюваннях, то лише речовини природного походження мають право називатися антибіотиками, а всі інші повинні іменуватися антибактеріальними препаратами. Але для зручності всі медикаменти антибактеріальної дії, не дивлячись на їх природне, синтетичне або комбіноване походження, все-таки називають антибіотиками. Варто відзначити, що група антибактеріальних препаратів є однією з підгруп антимікробних засобів.

Дія антибіотиків не поширюється на віруси, тому їх застосування марно для лікування вірусних захворювань (респіраторних вірусних інфекцій, вірусної пневмонії, гепатиту, вітряної віспи, герпесу, краснухи, кору). Але їх призначають у випадках важкого перебігу хвороби, щоб запобігти вторинні бактеріальні інфекції.

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