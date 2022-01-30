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В Украине будут продавать антибиотики по е-рецепту – когда и как получить

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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30 января, 15:20
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В электронном рецепте будет отмечено действующее вещество, его лекарственная форма и дозировка
Украинцы смогут покупать антибиотики по электронному рецепту. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинцы смогут покупать антибиотики по электронному рецепту. Фото: коллаж "Сегодня"

Уже с апреля в Украине будут продавать антибиотики в аптеках только при наличии электронного рецепта. Такое нововведение нужно для того, чтобы избежать нецелевого использования препаратов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Подробности

Как рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко, скоро все антибактериальные препараты будут назначаться только врачами, которые будут выписывать пациентам электронный рецепт.

Следует подчеркнуть, что в электронном рецепте будет отмечено действующее вещество (а не конкретная торговая марка препарата), его лекарственная форма и дозировка.

Пациент сможет погасить е-рецепт в аптеке, подключенной к электронной системе здравоохранения, выбрав любое из имеющихся лекарственных средств, содержащее действующее вещество, указанное в рецепте.

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Как и где получить электронный рецепт?

Электронный рецепт можно получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако для получения электронного рецепта необходимо зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения.

"Это важная часть реформы — именно инструменты электронной системы здравоохранения создают условия для обеспечения безопасной и качественной медицинской помощи, и отслеживания данных о назначении и потреблении антибиотиков в Украине", – отметили в Минздраве.

Минздрав начал вести учет антибиотиков. Фото: 12 канал

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Подробнее об антибиотиках

Как пишет Wikipedia, антибиотики – это вещества, получены природным, полусинтетическим или синтетическим путем, которые уничтожают бактерии или задерживают их рост. Если придерживаться объективности в формулировках, то лишь вещества природного происхождения имеют право называться антибиотиками, а все остальные должны именоваться антибактериальными препаратами. Но для удобства все медикаменты антибактериального действия, несмотря на их природное, синтетическое или комбинированное происхождения, все-таки называют антибиотиками. Стоит отметить, что группа антибактериальных препаратов является одной из подгрупп антимикробных средств.

Действие антибиотиков не распространяется на вирусы, поэтому их применение бесполезно для лечения вирусных заболеваний (респираторных вирусных инфекций, вирусной пневмонии, гепатита, ветряной оспы, герпеса, краснухи, кори). Но их назначают в случаях тяжелого течения болезни, чтобы предотвратить вторичные бактериальные инфекции.

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