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На Охтирку росіяни скинули заборонені бомби – що підірвали

Юлія Гаврилюк
28 лютого, 14:38
На вулицях Охтирки продовжуються підриви, крім цього, окупанти викрадають автомобілі місцевих

Російські найманці кидають бомби / Фото: Колаж: Сьогодні

На Охтирку окупанти скинули заборонені Женевською конвенцією вакуумні бомби. Висадили ємності з нафтою.

Про це повідомив міський голова Охтирки Павло Кузьменко у Facebook.

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"Ворог веде підлу війну. На Охтирку знову було скинуто вакуумну бомбу, на склад нафтового наливу, підірвані ємності з нафтою", – повідомив Кузьменко.

Він додав, що є ще одна погана новина.

"Зараз щодо Комишів, ті "орки", які вбили людей в автомобілі ВАЗ 21099, зараз у Комишах зламують гаражі, забирають автомобілі, будь ласка, нехай забирають усі автомобілі. Єдине – ворог на цих автомобілях, напевно, намагатиметься прорватися через кордон", – розповів Кузьменко.

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Поки міський голова записував відео, на вулиці знову почалися вибухи.

Ситуація

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