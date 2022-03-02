На Тернопільщині ховають Героя України, який загинув у Генічеську

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Сьогодні, 2 березня, на Тернопільщині ховають Героя України Віталія Скакуна, 25-річного сапера морської піхоти з Бережан, який героїчно загинув під час підриву мосту в Генічеську. На похорон прийшли понад п'ять тисяч людей з Бережан та навколишніх сіл, повідомляє кореспондент "Сьогодні".
Нагадаємо, сапер інженерно-саперного відділення окремого батальйону окремої бригади морської піхоти героїчно загинув 24 лютого, коли зголосився підірвати Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити просування ворожої танкової колони. Віталій Скакун мінував важливий стратегічний об'єкт, але вчасно не встиг піти. За словами побратимів, Віталій вийшов на зв'язок і повідомив, що підриває міст.
Віталій Скакун народився 19 серпня 1996 року у місті Бережани Тернопільської області. В нього залишилися батьки.
Ситуація в Україні 2 березня
- Окупанти, що вторглися в Україну в ніч проти 24 лютого, випустили по Житомиру ракету із російського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". За пів години вона впала в районі аеропорту.
- У Харкові продовжуються потужні обстріли окупантами РФ. Після влучення в танкове училище там вже тривалий час не можуть загасити пожежу.
- Внаслідок нового обстрілу центру Харкова, який стався 2 березня вранці, загинуло четверо, ще дев'ятеро людей було поранено.
- Протягом ночі практично по всій Сумській області велися вуличні бої. У Тростянці ворожі війська зайняли штаб і розпочали мародерство. Проте окупанти деморалізовані, частина з них здаються ЗСУ, інші намагаються втекти.
- Близько 8:00 у Сумах пролунав потужний вибух в районі військової частини та артилерійського училища.
- Голова Миколаївської ОДА повідомив про висадку ворожого десанту.
- Генштаб опублікував нові дані про втрати ворога з початку вторгнення 24 лютого до ранку 2 березня.