На вулицях буде небезпечно! Якої погоди чекати українцям цього тижня – прогноз

В Україні похолодає / Фото: Колаж: Сьогодні
Про свій прихід в Україну грудень повідомив з першого дня – морозами. Але вони були невеликі.
На жаль, 1 жовтня на 83-му році життя пішов від нас головний народний синоптик України Леонід Горбань. Але він залишив "Сьогодні" свій ексклюзивний прогноз погоди на грудень, який ми публікуємо.
Дощ та сніг прийдуть з 8-10 грудня. При цьому похолодає, а це означає найнеприємніший "мікс" з крижаного дощу та мокрого снігу, що призведе до неминучої ожеледиці.
"Коротше, привіт, "день бляхаря" для автомобілістів і "день травматолога" для пішоходів. Мороз міцнішатиме, сніг – падатиме, але невеликий і недовго", – повідомив синоптик.
Втім, його вистачить, щоб на середину грудня настала справжня зима з невеликими морозами.
На Київ насуваються хуртовини та морози
До Києва прийдуть справжні холодивже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.
Вже із 6 грудня у столиці похолодає. Вночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше ніж 0 градусів.
7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8 градусів, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.
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