Не допоможе навіть вакцинація? Яка смертність від COVID-19 буде в Україні у 2022 році

В Україні за добу зафіксували понад 5000 нових підтверджених випадків COVID-19 / Колаж "Сьогодні"

В Україні за 2022 рік від коронавірусу може померти 100 тисяч людей. Показники смертності залежатимуть від темпів вакцинальної кампанії.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, пише BBC NEWS.

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Деталі

"Коли ми говоримо про смертність, ці показники залежатимуть від досить великої кількості факторів. Основним із них є кількість вакцинацій. За даними наукових досліджень, щеплення захищає від важкого перебігу хвороби та смерті. У нас досить амбітні плани щодо вакцинації – принаймні 70% дорослого населення до кінця 2022 року", – стверджує Ігор Кузін.

Кількість смертей залежатиме від темпів вакцинальної кампанії.

"Ми не очікуємо, що 2022 рік буде гіршим, ніж 2021 рік за кількістю нових випадків або кількістю смертей. Щодо прогнозу у 100 тисяч смертей від ковіду у 2022 році – це дещо завищені прогнози. Це найгірший сценарій", – додав Ігор Кузін.

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Коронавірус в Україні

Минулої доби, 10 січня, в Україні зафіксовано 5429 нових підтверджених випадківкоронавірусної хвороби COVID-19.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 915 людей;

летальних наслідків – 219;

одужало – 7761 людина.

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