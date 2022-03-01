"Не жалійте їх": опубліковано листування вбитого під Києвом окупанта

Окупант обіцяв, що війна "довго не триватиме" / Фото: Колаж: Сьогодні
У Мережі опубліковано фото з листуванням одного з російських окупантів, убитих на Київщині. Знімки виклав "Київ Оперативний".
На фото видно листування вбитого із сестрою та дівчиною чи дружиною.
Сестрі він обіцяє, що війна довго не триватиме – "швидко вгамуються". Контакт під назвою "Кохана" пише: "Не жалійте їх, вони вас не шкодуватимуть".
Війна в Україні: 1 березня
- У Харкові та Києві вночі чули звуки вибухів, у низці міст звучали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-тої ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила в житловий будинок у Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.
- Цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва, але їхні спроби були марними. Українські військові знищили колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.
- З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування військ і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти та напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.
- До РФ починають прибувати перші ешелони із загиблими та пораненими, російське Міноборони поступово перестає приховувати втрати.
- У Гаазі ініціювали початок розслідування злочинів Росії проти України.