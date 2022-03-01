"Не жалійте їх": опубліковано листування вбитого під Києвом окупанта

Окупант обіцяв, що війна "довго не триватиме" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі опубліковано фото з листуванням одного з російських окупантів, убитих на Київщині. Знімки виклав "Київ Оперативний".

На фото видно листування вбитого із сестрою та дівчиною чи дружиною.

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Сестрі він обіцяє, що війна довго не триватиме – "швидко вгамуються". Контакт під назвою "Кохана" пише: "Не жалійте їх, вони вас не шкодуватимуть".

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Війна в Україні: 1 березня