"Ні совісті, ні моралі". У Луганській ОДА назвали наслідки масштабних обстрілів бойовиків

Бойовики обстріляли цивільних на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації здійснювали обстріли по всій лінії розмежування. Лише у Луганській області обстріляли 17 лютого 10 населених пунктів.

Про це повідомили в Луганській ОДА.

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Якщо декілька днів тому фіксували по п’ять-сім, то лише за вчора ворог 22 рази відкривав вогонь. Зранку 18 лютого триває інтенсивний обстріл Лобачевого.

Обстрілам піддалися населені пункти, пошкоджені будівлі школи у Врубівці, дитячого садочка та депо у Станиці Луганській. На щастя, ніхто важких травм не зазнав. Однак три працівники дитсадка отримали контузії.

"Наслідки учорашніх обстрілів вкотре показали – у російсько-окупаційних військ немає ані совісті, ані моралі", – вважає очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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Де стріляли 17 лютого

За минулу добу бойовиками обстріляні такі населені пункти Луганської області:

Лобачеве,

Лопаскине,

Новозванівка,

Новотошківське,

Попасна,

Сизе,

Станиця Луганська,

Старий Айдар,

Троїцьке.

Ворог відкривав вогонь із 122 мм артилерії, 82 мм та 120 мм мінометів, автоматичних та протитанкових гранатометів, танків, застосовував ВОГ-17.

Наслідки обстрілів

Наразі близько 7400 абонентів перебувають без електропостачання.

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Вночі через посилення обстрілів ремонтні бригади не працювали, але зранку відновлювальні роботи вже розпочаті.

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