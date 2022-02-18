"Ні совісті, ні моралі". У Луганській ОДА назвали наслідки масштабних обстрілів бойовиків

Бойовики обстріляли цивільних на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні
Упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації здійснювали обстріли по всій лінії розмежування. Лише у Луганській області обстріляли 17 лютого 10 населених пунктів.
Про це повідомили в Луганській ОДА.
Якщо декілька днів тому фіксували по п’ять-сім, то лише за вчора ворог 22 рази відкривав вогонь. Зранку 18 лютого триває інтенсивний обстріл Лобачевого.
Обстрілам піддалися населені пункти, пошкоджені будівлі школи у Врубівці, дитячого садочка та депо у Станиці Луганській. На щастя, ніхто важких травм не зазнав. Однак три працівники дитсадка отримали контузії.
"Наслідки учорашніх обстрілів вкотре показали – у російсько-окупаційних військ немає ані совісті, ані моралі", – вважає очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Де стріляли 17 лютого
За минулу добу бойовиками обстріляні такі населені пункти Луганської області:
- Лобачеве,
- Лопаскине,
- Новозванівка,
- Новотошківське,
- Попасна,
- Сизе,
- Станиця Луганська,
- Старий Айдар,
- Троїцьке.
Ворог відкривав вогонь із 122 мм артилерії, 82 мм та 120 мм мінометів, автоматичних та протитанкових гранатометів, танків, застосовував ВОГ-17.
Наслідки обстрілів
Наразі близько 7400 абонентів перебувають без електропостачання.
Вночі через посилення обстрілів ремонтні бригади не працювали, але зранку відновлювальні роботи вже розпочаті.
Раніше ми писали:
- Поранено військових та цивільних: бойовики 60 разів порушили "тишу" на Донбасі
- Різка ескалація на Донбасі. Бойовики розпочали масовані обстріли сіл та селищ України. Онлайн.