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СЬОГОДНІ Новини України

Одним абзацом. Все, що потрібно знати про активізацію бойовиків на Донбасі (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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18 лютого, 09:53
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Російські найманці продовжують порушувати режим тиші

У четвер, 18 лютого, бойовики на сході почали масові обстріли. Зокрема було обстріляно дитячий садок в якому перебували діти.

Все, що потрібно знати про активізацію бойовиків на Донбасі

Російські окупанти обстріляли Станицю Луганську вранці 17 лютого. Один зі снарядів потрапив у дитячий садок, де перебували діти. Внаслідок відкритого вогню 8 дітей евакуювали з дитячого садка. Також поранено 2 жінок та чоловіка – їх госпіталізували. У ДСНС України розповіли, що 17 лютого на Луганщині в результаті застосування окупаційними військами важкого артилерійського озброєння, були пошкоджені комунальна інфраструктура смт Станиця Луганська, а також дитячий садок. Крім того, найманці відкрили вогонь по селах Старий Айдар та Лобачеве. Усіх жителів Щастинської ОТГ попросили не виходити на вулицю. Тим часом у НАТО заявили, що провокації почалися навмисно, щоб отримати привід для перетину кордонів України військами Росії. Голова МЗС Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що на Донбасі спостерігається "ненормальна військова активність". У США кажуть, що не бачать відведення російських військ від кордонів України. Натомість спостерігають, як РФ збільшує свої війська. Президент України Володимир Зеленський назвав масштабний обстріл дитячого садка у Станиці Луганській провокацією з боку проросійських сил. Він також наголосив про значну кількість порушень режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань. Увечері агресор знову відкрив вогонь з важкого озброєння. Бойовики о 21:24 обстріляли житловий будинок № 8 на вулиці Магістральній у Станиці Луганській. Внаслідок обстрілу сталася пожежа. На щастя, постраждалих немає. Також є інформація про те, що російські найманці готують евакуацію населення в окупованих районах Донецької області (ОРДО) через можливе загострення ситуації. Людей планують вивозити із Донецька. Натомість у Генштабі ЗСУ повідомили, що Україна неухильно дотримується Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, не планує жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних жителів. Ймовірно, що саме через активізацію бойовиків на Донбасі були проблеми із мобільною мережею. Сайту "Сьогодні" підтвердили у компанії Vodafone, що проблема й справді була, однак недовго. Причина — технічний збій. У компанії "Київстар" нам відповіли, що інформації про збій не мають. Водночас наголошують, що посилили охорону всіх об'єктів інфраструктури.

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