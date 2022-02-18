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Одним абзацем. Все, что нужно знать об активизации боевиков на Донбассе (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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18 февраля, 09:53
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Российские наемники продолжают нарушать режим тишины

В четверг, 18 февраля, боевики на востоке начали массовые обстрелы. В частности был обстрелян детский сад в котором находились дети.

Все, что нужно знать об активизации боевиков на Донбассе

Российские оккупанты обстреляли Станицу Луганскую утром 17 февраля. Один из снарядов попал в детский сад, где находились дети. В результате открытого огня 8 детей эвакуировали из детского сада. Также ранены 2 женщины и мужчина – их госпитализировали. В ГСЧС рассказали, что 17 февраля в Луганской области в результате применения оккупационными войсками тяжелого артиллерийского вооружения, были повреждены коммунальная инфраструктура пгт Станица Луганская, а также детский сад. Кроме того, наемники открыли огонь по селам Старый Айдар и Лобачево. Всех жителей Щастинской ОТГ попросили не выходить на улицу. Тем временем в НАТО заявили, что провокации начались намеренно, чтобы получить повод для пересечения границ Украины войсками России. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что на Донбассе наблюдается "ненормальная военная активность". В США говорят, что не видят отвода российских войск от границ Украины. В то же время наблюдают, как РФ увеличивает свои войска. Президент Украины Владимир Зеленский назвал масштабный обстрел детского сада в Станице Луганской провокацией со стороны пророссийских сил. Он также отметил значительное количество нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Вечером агрессор снова открыл огонь из тяжелого вооружения. Боевики в 21:24 обстреляли жилой дом №8 на улице Магистральной в Станице Луганской. В результате обстрела произошел пожар. К счастью, пострадавших нет. Также есть информация о том, что российские наемники готовят эвакуацию населения в оккупированных районах Донецкой области (ОРДО) из-за возможного обострения ситуации. Людей планируют вывозить из Донецка. В Генштабе ВСУ сообщили, что Украина неуклонно придерживается Минских договоренностей и норм международного гуманитарного права, не планирует никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. Вероятно, что именно из-за активизации боевиков на Донбассе были проблемы с мобильной сетью. Сайту "Сегодня" подтвердили в компании Vodafone, что проблема действительно была, однако недолго. Причина – технический сбой. В компании "Киевстар" нам ответили, что информации о сбое нет. В то же время подчеркивают, что усилили охрану всех объектов инфраструктуры.

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