Шишова ще не поховали, а його дівчина побоюється за своє життя – ексклюзивні подробиці

Дівчина білоруського опозиціонера Віталія Шишова Божена Жолудь звернулася в українську поліцію із заявою, в якій просить надати їй охорону. Як розповіла кореспонденту "Сьогодні", вона передбачає, що може щось статися.
"Звернулася із заявою в поліцію, тому як продовжую проживати за тією ж адресою, де ми жили з Віталієм. Зробила це через те, що розумію – в разі якоїсь екстреної ситуації нікого може не виявитися поруч", – сказала нам Божена.
Білоруський опозиціонер Шишов ще не похований
До цього вона додала, що Віталій досі не похований (його знайшли повішеним 9 днів тому, 3 серпня).
"Припускаю, що завтра я зможу отримати необхідну довіреність. Ми з ним не були офіційно розписані, тому необхідний такий документ. Швидше за все, похорони відбудуться в суботу", – уточнила Божена.
У поліції є кілька версій
У свою чергу, в МВС нам повідомили, що смерть Віталія Шишова розслідується.
"Розглядається дві версії – вбивство, замасковане під самогубство чи самогубство", – повідомив нам речник міністерства Артем Шевченко.
За офіційними даними відомства, жодна з цих двох версій поки що не є пріоритетною.
"Смерть настала в умовах неочевидності. Як пам'ятаємо, Шишова виявили в парку, де не було ні відеокамер, ні будь-яких очевидців. Тому слідчі зараз з'ясовують всі обставини", – розповіли нам в МВС.
Річниця протестів у Мінську
У ці ж дні виповнився рік з моменту активної фази протестів у Мінську і того часу, коли багато білорусів поїхали від переслідувань в Україні.
"Білоруси переїжджають в Україну досі. Але найінтенсивніше, звичайно, цей процес був восени минулого року", – розповіла нам одна з білоруських переселенок Інна Зайцева.
За її словами, смерть Віталія Шишова змінила атмосферу серед них – білорусів, що переїхали в Україну.
"Ми стали більш зухвалими. Страх, що тебе і тут дістануть, призводить тільки до одного – до бажання не віддавати своє життя дешево. Якщо нас можуть убити і тут, то навіщо соромитися? Наприклад, я зараз шкодую про те, що не відбулося силового варіанту в Білорусі. Чи не мишею ж під віником сидіти. Шкодую, що у мене під сукнею не було гранати. Що стосується смерті Віталія – ми всі переконані, що це була операція КДБ. Найняли вони когось місцевого – не відомо. У нас немає ніяких сумнівів в тому, що Віталік помер насильницькою смертю", – каже Інна Зайцева.
Раніше ми писали, що:
- в Києві вшанували пам'ять Шишова і підтримали білоруських політв'язнів;
- Лукашенко зажадав у спецслужб України відповіді, хто вбив білоруського активіста Віталія Шишова.